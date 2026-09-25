अम्बिकापुर: घुनघुट्टा बांध में छलांग लगाकर छात्र ने दी जान, 15 घंटे बाद मिला शव, मौत से पहले लगाया था स्टेटस

शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर घुनघुट्टा बांध में एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र ने पानी में छलांग लगा दी। घटना के करीब 15 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर एसडीआरएफ की टीम ने उसका शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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मणिपुर थाना क्षेत्र के बिलासपुर चौक निवासी ऋतिक साहू गुरुवार दोपहर स्कूटी से घुनघुट्टा बांध पहुंचा था। वहां पहुंचने के कुछ देर बाद उसने पानी में छलांग लगा दी। बांध के पास मौजूद मछुआरों और कर्मचारियों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन पानी की अधिक गहराई के कारण सफल नहीं हो सके। घटना की सूचना दरिमा पुलिस को दी गई लेकिन शाम होने और अंधेरा बढ़ने के कारण गुरुवार को रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं किया जा सका।शुक्रवार सुबह एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बांध में छात्र की तलाश शुरू की। करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर करीब 1 बजे टीम ने ऋतिक का शव पानी से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।घटना के बाद दोस्तों और रिश्तेदारों से मिली जानकारी के अनुसार, बांध पहुंचने से कुछ समय पहले ऋतिक ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर फिल्म 'आशिकी-2' का एक दृश्य स्टेटस के रूप में लगाया था। हालांकि इस स्टेटस और उसकी मौत के बीच कोई संबंध था या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।ऋतिक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता लक्ष्मण साहू की कई वर्ष पहले मैनपाट क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ऋतिक और उसकी छोटी बहन के साथ बिलासपुर चौक स्थित अपने मायके में रहने लगी थीं और दोनों बच्चों का पालन-पोषण कर रही थीं।ऋतिक ने इसी वर्ष एक निजी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। परिजनों के अनुसार वह पढ़ाई में अच्छा था। परिवार भी उसकी मौत के कारणों को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।