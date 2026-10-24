फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Ambikapur News ›   Major Administrative Action After Kelhari Bus Accident Korea District Transport Officer emporarily Attached

सीजी: केल्हारी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाई, जिला परिवहन अधिकारी अमित प्रकाश कश्यप नवा रायपुर अटैच

Sat, 24 Oct 2026 10:15 AM IST
अंबिकापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Sat, 24 Oct 2026 10:15 AM IST
सार

मनेन्द्रगढ़-केल्हारी बस हादसे में छह लोगों की मौत और करीब 40 लोगों के घायल होने के बाद परिवहन विभाग ने जिला परिवहन अधिकारी अमित प्रकाश कश्यप को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नवा रायपुर स्थित कार्यालय में कर्तव्यस्थ किया है।

 

विज्ञापन
Major Administrative Action After Kelhari Bus Accident Korea District Transport Officer emporarily Attached
रायपुर मुख्यालय अटैच के आदेश की कॉपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मनेन्द्रगढ़-केल्हारी में हुए भीषण बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई की है। परिवहन आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, जिला परिवहन अधिकारी कोरिया अमित प्रकाश कश्यप को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से परिवहन आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर में कर्तव्यस्थ किया गया है।

विज्ञापन

केल्हारी में हुए दर्दनाक बस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी रहा। घटना के बाद परिवहन व्यवस्था और विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर यह कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन

परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक I/710960/2026/स्था/टीसी/2026 में प्रशासनिक कार्य सुविधा का हवाला देते हुए अमित प्रकाश कश्यप को अस्थायी रूप से नवा रायपुर स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय में कर्तव्यस्थ करने का निर्देश दिया गया है। आदेश की प्रतिलिपि कोरिया कलेक्टर, परिवहन विभाग के अधिकारियों और संबंधित शाखाओं को आवश्यक सूचना एवं कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

बस हादसे में छह लोगों की मौत और करीब 40 लोगों के घायल होने के बाद परिवहन विभाग की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, आदेश में अधिकारी को नवा रायपुर स्थित कार्यालय में कर्तव्यस्थ करने का कारण प्रशासनिक कार्य सुविधा बताया गया है। आदेश में इसे हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने या दंडात्मक कार्रवाई के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed