सीजी: केल्हारी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग की कार्रवाई, जिला परिवहन अधिकारी अमित प्रकाश कश्यप नवा रायपुर अटैच

मनेन्द्रगढ़-केल्हारी में हुए भीषण बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई की है। परिवहन आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर से 23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, जिला परिवहन अधिकारी कोरिया अमित प्रकाश कश्यप को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से परिवहन आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर में कर्तव्यस्थ किया गया है।

केल्हारी में हुए दर्दनाक बस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 40 लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी रहा। घटना के बाद परिवहन व्यवस्था और विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर यह कार्रवाई की गई है।

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परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक I/710960/2026/स्था/टीसी/2026 में प्रशासनिक कार्य सुविधा का हवाला देते हुए अमित प्रकाश कश्यप को अस्थायी रूप से नवा रायपुर स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय में कर्तव्यस्थ करने का निर्देश दिया गया है। आदेश की प्रतिलिपि कोरिया कलेक्टर, परिवहन विभाग के अधिकारियों और संबंधित शाखाओं को आवश्यक सूचना एवं कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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बस हादसे में छह लोगों की मौत और करीब 40 लोगों के घायल होने के बाद परिवहन विभाग की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, आदेश में अधिकारी को नवा रायपुर स्थित कार्यालय में कर्तव्यस्थ करने का कारण प्रशासनिक कार्य सुविधा बताया गया है। आदेश में इसे हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने या दंडात्मक कार्रवाई के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है।