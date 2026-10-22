छत्तीसगढ़: सरगुजा में गुलाबी ठंड की दस्तक, अंबिकापुर का पारा 13.6 डिग्री पहुंचा

मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक पूरे क्षेत्र में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस कारण रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। धीरे-धीरे ठंड बढ़ने से दिन और रात के तापमान में खासा अंतर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद 27 अक्तूबर से चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मौसम बदलेगा और आकाश में बादल छाएंगे। इसके असर से उत्तर छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में छिटपुट बारिश भी हो सकती है।

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मौसम विभाग का अनुमान है कि 02 नवंबर के बाद मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके पश्चात न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का प्रकोप और बढ़ जाएगा। उधर, ऊंचाई में बसे पर्यटन स्थल मैनपाट में ठंड की दस्तक के साथ ही मौसम सुहाना हो गया है। मैनपाट में शाम होते ही तेज हवाएं चलने के कारण ठंड का अहसास होने लगा है। सामान्य तौर पर नवंबर के पहले सप्ताह में ही मैनपाट का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर जाता है।