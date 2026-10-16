छत्तीसगढ़: पंप चोरी के आरोप में दो लोगों को पहनाई जूते-चप्पलों की माला

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ग्राम पंचायत आमगांव से एक पानी का पंप चोरी हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरी किए गए इस पंप को महज 1,000 रुपये में बेच दिया गया। इस मामले में ग्राम पंचायत कोट के रहने वाले दो लोगों पर चोरी करने का आरोप लगा। 15 अक्तूबर की दोपहर जब ग्रामीणों को पंप चोरी की जानकारी मिली, तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों के गले में जूते-चप्पलों की माला डाल दी और अपमानित करते हुए पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट और धक्का-मुक्की भी की।घटना के समय वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी वारदात का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण दोनों व्यक्तियों पर चोरी का आरोप लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति अपने कंधे पर चोरी का पंप रखे खड़ा है और ग्रामीण उससे पूछ रहे हैं कि उसने पंप का सौदा कितने रुपये में किया था। वहीं दूसरा व्यक्ति अपने पांच बच्चे होने की बात कह रहा है। ग्रामीण बार-बार दोनों से उनके नाम पूछ रहे हैं और उन्हें छड़ी से पीट रहे हैं।सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद क्षेत्र में घटना को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम, मारपीट और पंप चोरी के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। सूरजपुर जिले में एक महीने के भीतर चोरी के आरोप में जूते-चप्पल की माला पहनाकर घुमाने की यह दूसरी घटना है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।