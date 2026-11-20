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बलरामपुर जिले की बसंतपुर पुलिस ने दो महीने पहले मिली लावारिस इनोवा कार से बरामद 70 किलो से अधिक गांजे के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और फास्टैग की मदद से अंतरराज्यीय तस्कर को धर दबोचा। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।



बीते 22 सितंबर 2026 को बसंतपुर थाना प्रभारी को ग्राम फुलीडुमर के पास एक लावारिस इनोवा कार की सूचना मिली थी। पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में कार का लॉक खुलवाकर तलाशी ली। कार की डिकी और एक हरी प्लास्टिक बोरी से कुल 34 पैकेट गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे का कुल वजन 70.390 किलोग्राम था। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत 35 लाख 19 हजार 500 रुपये आंकी गई। पुलिस ने 15 लाख रुपये कीमत की इनोवा कार भी जब्त की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।



फास्टैग से आरोपी की पहचान

जांच के दौरान पुलिस ने जब्त इनोवा वाहन में लगे फास्टैग का विश्लेषण किया। अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध की पहचान हुई। आरोपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जलालपुर माफी निवासी अशोक कुमार यादव (43 वर्ष) है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में अशोक यादव ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।



वारदात का तरीका

आरोपी अशोक यादव ने बताया कि वह कोरोना काल में मुंबई से मिर्जापुर लौटकर ड्राइवरी करने लगा था। उसने मुंबई से एक व्यक्ति से यह इनोवा कार खरीदी थी, पर अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराई थी। वह अपने साथियों के साथ ओडिशा के सुंदरगढ़ से गांजा लोड कर छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जा रहा था। 22 सितंबर को वाड्रफनगर के पास एक दुर्घटना हुई, जिससे उसकी इनोवा कार पीछे से टकरा गई। पकड़े जाने के डर से उसने कार को फुलीडुमर के कच्चे रास्ते में खड़ा किया और साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

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