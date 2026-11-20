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\बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर स्थित कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान के सुपरवाइजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर 7 लाख 59 हजार 720 रुपये के गबन का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है।



पुलिस गबन की राशि और इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। आबकारी उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार राजवाड़े ने 3 जुलाई 2026 को चौकी वाड्रफनगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ऑडिटर ने 1 मई 2026 से 11 जून 2026 तक दुकान का भौतिक सत्यापन किया था। सत्यापन के बाद दुकान का सुपरवाइजर लाल बिहारी यादव बिना किसी सूचना के फरार हो गया था। लाल बिहारी यादव 26 वर्ष का है। वह सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के ग्राम कुण्डपान का निवासी है।



गबन का खुलासा

भौतिक सत्यापन और प्रतिदिन की बिक्री के मुकाबले बैंक में जमा की गई राशि का मिलान किया गया। इसमें 7,59,720 रुपये कम जमा होना पाया गया। सुपरवाइजर के पद पर रहते हुए लाल बिहारी यादव प्रतिदिन की बिक्री और स्टॉक रजिस्टर का हिसाब रखता था। वह नकद राशि कैश कलेक्शन एजेंसी को सौंपता था। उसने यह राशि बैंक में जमा न कर शासन के राजस्व को क्षति पहुंचाई।



पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी

शिकायत पर चौकी वाड्रफनगर में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 316(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना शुरू होने के बाद बिक्री पंजी और बैंक डिटेल्स की जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। अपराध दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 19 नवंबर 2026 को लाल बिहारी यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपी से बारीकी से पूछताछ कर रही है।

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