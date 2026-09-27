कोरबा: माता-पिता पहुंचे पुलिस के पास, पीछे से बेटे ने लगाई फांसी, शराब की लत ने छीनी युवक की जान

जिले के मानिकपुर चौकी क्षेत्र के कदमहाखार बस्ती में शनिवार शाम शराब के नशे में घर में तोड़फोड़ करने वाले एक 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अमित कुजूर पिता भूषण कुजूर (22) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अमित शराब का आदी था और अक्सर नशे में धुत रहता था। शनिवार शाम वह शराब पीकर घर पहुंचा और शराब के लिए अपने माता-पिता से पैसे मांगने लगा। मना करने पर वह गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। इतना ही नहीं नशे में उसने घर में रखी वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन समेत अन्य घरेलू सामानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बेटे की हरकतों से परेशान होकर माता-पिता मानिकपुर चौकी पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी।

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