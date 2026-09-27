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कोरबा: माता-पिता पहुंचे पुलिस के पास, पीछे से बेटे ने लगाई फांसी, शराब की लत ने छीनी युवक की जान

Mon, 28 Sep 2026 07:50 AM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Mon, 28 Sep 2026 07:50 AM IST
सार

कोरबा में शराब की लत और पारिवारिक विवाद के बाद 22 वर्षीय युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा है। शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर युवक ने घर में तोड़फोड़ की थी। पुलिस के लौटने के कुछ घंटे बाद वह कमरे में फंदे पर लटका मिला।

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Korba: Youth Damages Home Over Money for Alcohol, Dies by Suicide Hours After Police Leave
मानिकपुर पुलिस चौकी

विस्तार
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जिले के मानिकपुर चौकी क्षेत्र के कदमहाखार बस्ती में शनिवार शाम शराब के नशे में घर में तोड़फोड़ करने वाले एक 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अमित कुजूर पिता भूषण कुजूर (22) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अमित शराब का आदी था और अक्सर नशे में धुत रहता था। शनिवार शाम वह शराब पीकर घर पहुंचा और शराब के लिए अपने माता-पिता से पैसे मांगने लगा। मना करने पर वह गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। इतना ही नहीं नशे में उसने घर में रखी वाशिंग मशीन, सिलाई मशीन समेत अन्य घरेलू सामानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बेटे की हरकतों से परेशान होकर माता-पिता मानिकपुर चौकी पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी।

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शिकायत मिलने के बाद मानिकपुर चौकी पुलिस अमित के घर पहुंची। इस दौरान अमित ने खुद को अंदर कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर तक पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन जब मामला शांत लगा तो पुलिस वापस लौट गई। कुछ घंटे बाद रात करीब 8 बजे जब परिजनों को अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो अनहोनी की आशंका होने पर परिजनों ने पड़ोस के एक युवक को घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर भेजा। अंदर जाकर युवक ने दरवाजा खोला अमित कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला।
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हादसे की सूचना तुरंत मानिकपुर चौकी पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। रविवार को पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। नशे की लत और पारिवारिक विवाद इसके पीछे की वजह हो सकती है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, वहीं इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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