छत्तीसगढ़: प्लाईवुड फैक्टरी में बन रहा था 650 किलो नकली पनीर? ओडिशा भेजी जा रही खेप रास्ते में जब्त

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प्राथमिक जानकारी के मुताबिक बीरगांव में पंछी डोर्स एंड प्लाईवुड फैक्टरी संचालित हो रही है। विभाग को सूचना मिली थी कि इस फैक्टरी के भीतर अंशु बंसल द्वारा सांवरिया सेठ मिल्क एंड प्रोडक्ट के नाम से नकली पनीर तैयार किया जा रहा था। मंगलवार शाम करीब 7 बजे फैक्टरी से 650 किलोग्राम पनीर पिकअप वाहन में लोड करके ओडिशा के लिए रवाना किया गया। जैसे ही गाड़ी फैक्टरी से बाहर निकली, मुखबिर ने खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी।सूचना मिलते ही खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने टीम का गठन करके कार्रवाई शुरू की। टीम ने जोरा मॉल के पास पिकअप वाहन को रोककर जांच की। तलाशी के दौरान गाड़ी में 650 किलोग्राम पनीर मिला। जब अधिकारियों ने ड्राइवर से दस्तावेज मांगे, तो उसके पास आवश्यक कागजात नहीं मिले। इसके बाद विभाग ने जब्त पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है। एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद है। फिलहाल विभाग फैक्टरी में पनीर निर्माण और सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रहा है।