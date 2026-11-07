सीजी: जगदलपुर में एपीके फाइल से साइबर ठगी, दुकानदार के बैंक खाते से 3.19 लाख रुपये पार

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जगदलपुर के पुराने बस स्टैंड परिसर में स्थित पारस प्रोविजन स्टोर के संचालक 52 वर्षीय शिशुपाल जैन के मोबाइल फोन पर साइबर ठगों ने एपीके फाइल का एक अनजान लिंक भेजा था। पीड़ित दुकानदार ने जैसे ही मोबाइल में प्राप्त हुए उस लिंक को टच किया, उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आ गया। इसके तुरंत बाद ठगों के साथ ओटीपी साझा होते ही पीड़ित के बैंक खाते से 3.19 लाख रुपये की बड़ी रकम पार हो गई। खाते से पैसे निकलने की जानकारी मिलते ही पीड़ित परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत इस धोखाधड़ी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी।साइबर जालसाजी के इस मामले में पीड़ित व्यापारी ने फौरन कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। बस्तर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर फ्रॉड और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। पुलिस की टीम मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।वारदात के बाद पुलिस की साइबर टीम इस धोखाधड़ी के तकनीकी पहलुओं की गहन जांच में जुट गई है। पुलिस की विशेष टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पीड़ित के बैंक खाते से स्थानांतरित की गई रकम किस-किस बैंक खाते में भेजी गई है और ठगों ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए किस माध्यम का सहारा लिया। पुलिस की टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर साइबर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।