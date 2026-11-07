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सीजी: जगदलपुर में एपीके फाइल से साइबर ठगी, दुकानदार के बैंक खाते से 3.19 लाख रुपये पार

Sat, 07 Nov 2026 05:27 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बस्तर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बस्तर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 07 Nov 2026 05:27 PM IST
सार

जगदलपुर में फर्जी एपीके फाइल के लिंक के जरिए साइबर ठगों ने पारस प्रोविजन स्टोर के संचालक शिशुपाल जैन के बैंक खाते से 3.19 लाख रुपये उड़ा लिए। ओटीपी हासिल कर की गई ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस ने एफआईआरदर्ज कर जांच शुरू की।

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A fake APK file duped a shopkeeper of Rs 3.19 lakh in Jagdalpur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का एक नया तरीका अपनाते हुए एक दुकानदार को अपना शिकार बनाया और उनके बैंक खाते से 3.19 लाख रुपये उड़ा लिए। ठगों ने मोबाइल पर फर्जी एपीके (APK) फाइल का लिंक भेजकर और फिर ओटीपी हासिल करके इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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इस तरह दुकानदार बने साइबर ठगी का शिकार
जगदलपुर के पुराने बस स्टैंड परिसर में स्थित पारस प्रोविजन स्टोर के संचालक 52 वर्षीय शिशुपाल जैन के मोबाइल फोन पर साइबर ठगों ने एपीके फाइल का एक अनजान लिंक भेजा था। पीड़ित दुकानदार ने जैसे ही मोबाइल में प्राप्त हुए उस लिंक को टच किया, उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आ गया। इसके तुरंत बाद ठगों के साथ ओटीपी साझा होते ही पीड़ित के बैंक खाते से 3.19 लाख रुपये की बड़ी रकम पार हो गई। खाते से पैसे निकलने की जानकारी मिलते ही पीड़ित परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत इस धोखाधड़ी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी।
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कोतवाली थाने में दर्ज हुआ अपराध
साइबर जालसाजी के इस मामले में पीड़ित व्यापारी ने फौरन कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। बस्तर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर फ्रॉड और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। पुलिस की टीम मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।
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ठगी के तार खंगाल रही साइबर टीम
वारदात के बाद पुलिस की साइबर टीम इस धोखाधड़ी के तकनीकी पहलुओं की गहन जांच में जुट गई है। पुलिस की विशेष टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पीड़ित के बैंक खाते से स्थानांतरित की गई रकम किस-किस बैंक खाते में भेजी गई है और ठगों ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए किस माध्यम का सहारा लिया। पुलिस की टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर साइबर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
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