सीजी: भिलाई इस्पात संयंत्र से 100 किलोग्राम कॉपर केबल चोरी, चार आरोपियों समेत नाबालिग गिरफ्तार

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केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 29 सितंबर को भिलाई भट्ठी थाने में चोरी के दो अलग-अलग मामले दर्ज कराए। पहली घटना में आरोपित संयंत्र के भीतर से 60 किलोग्राम स्क्रैप कॉपर केबल लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी घटना में आरोपितों ने 40 किलोग्राम केबल चोरी कर ले जाने का प्रयास किया। दोनों ही मामलों में सुरक्षा बल के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपितों को मौके पर पकड़ लिया और भट्ठी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू की।पुलिस की पूछताछ और जांच के दौरान आरोपितों से कुल 100 किलोग्राम स्क्रैप कॉपर केबल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार जब्त की गई इस केबल का मूल्य लगभग 96,100 रुपये है। इसके साथ ही चोरी की वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। इस मोटरसाइकिल का क्रमांक सीजी 07 बीपी 5037 है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 10,000 रुपये बताई गई है।पुलिस जांच में आरोपितों द्वारा चोरी के लिए अपनाए गए तरीके का खुलासा हुआ है। आरोपित भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर के भीतर पहुंचने के बाद अलग-अलग स्थानों से स्क्रैप कॉपर केबल इकट्ठा करते थे। इसके बाद केबल को एक जगह लाकर उसकी गठरी तैयार की जाती थी। फिर मोटरसाइकिल की मदद से इसे संयंत्र से बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि बाहर निकलने से पहले ही सुरक्षा बल की नजर आरोपितों पर पड़ गई।पुलिस ने इस मामले में दुर्गेश जोशी (18 वर्ष), अजय सोनवाने (18 वर्ष), जोसेफ बाघ (32 वर्ष) और हितेष कुमार देशमुख (24 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। इनमें दुर्गेश और अजय स्टेशन मरोदा क्षेत्र के रहने वाले हैं। जोसेफ बाघ उतई के जोरातराई क्षेत्र का निवासी है और हितेष कुमार देशमुख बालोद जिले के खप्पड़वाड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने इनके साथ एक अपचारी बालक को भी संरक्षण में लिया है।