Ratan Tata: महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम रतन टाटा के आवास पर पहुंचे, उद्योग रत्न अवार्ड से किया सम्मानित

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने उद्योगपति रतन टाटा के आवास पर पहुंचकर उन्हें उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। बता दें कि रतन टाटा अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पुरस्कार समारोह में भाग नहीं लेंगे।

#WATCH | Ratan Tata's and Tata Group's contribution to the country is immense. I thank him for accepting this award given by the Maharashtra government: CM Eknath Shinde on the Udyog Ratna award to industrialist Ratan Tata pic.twitter.com/LysgCzImnO