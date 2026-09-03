महंगे क्रूड और युद्ध के साये में शेयर बाजार: क्या सितंबर में जारी रहेगी तेजी? 5 साल का ट्रेंड इस बार कसौटी पर

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मजबूत एसआईपी इनफ्लो : रिटेल निवेशकों का भरोसा अडिग है। जुलाई महीने में ही रिकॉर्ड 31,961 करोड़ रुपये का इनफ्लो आया है, जो घरेलू संस्थागत निवेशकों को गिरावट पर खरीदारी करने की ताकत दे रहा है।

रिटेल निवेशकों का भरोसा अडिग है। जुलाई महीने में ही रिकॉर्ड 31,961 करोड़ रुपये का इनफ्लो आया है, जो घरेलू संस्थागत निवेशकों को गिरावट पर खरीदारी करने की ताकत दे रहा है। वायदा बाजार का प्रीमियम : कैश मार्केट में गिरावट के बावजूद, निफ्टी के सितंबर वायदा अभी लगभग 80 अंकों के मुनाफे (23,994 के आसपास) पर ट्रेड कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि निचले स्तरों पर पूरी तरह से मंदी का मूड नहीं बना है।

बुधवार को वैश्विक बाजार के दबाव और भू-राजनीतिक तनाव ने इस तकनीकी गणित की पहली परीक्षा ले ली। बुधवार को घरेलू बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। एनएसई निफ्टी 141.35 अंक टूटकर 23,914.45 अंक पर बंद हुआ। यानी यह 23,950 के उस महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर से ठीक नीचे फिसल गया, जिसे तकनीकी विश्लेषक स्टॉप लॉस मान रहे थे। बीएसई सेंसेक्स भी 373.93 अंक गिरकर 76,570.35 अंक पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान यह 808 अंक तक टूट गया था। एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज शेयरों में बिकवाली ने दबाव बढ़ाया।पुराने ट्रेंड के दोहराव की राह में सबसे बड़ी दीवार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराने और हॉर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के चलते ब्रेंट कच्चा तेल नवंबर वायदा 95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।तेल की यह महंगाई भारतीय अर्थव्यवस्था और चालू खाते के घाटे के लिए सीधा खतरा है। एशियाई बाजारों में कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, हांगकांग का हैंग सेंग और चीन के बाजार लाल निशान में बंद हुए। अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों से भी कोई राहत के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और ऊर्जा संकट ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है।सेबी रजिस्टर्ड शोध विश्लेषक अनुराग लाहिड़ी के मुताबिक, आईटी और एफएमसीजी जैसे भारी-भरकम शेयरों में कमजोरी के कारण इस महीने मुख्य सूचकांकों में किसी बड़ी तेजी की उम्मीद कम है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली िफर से शुरू हो गई है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों से प्रदर्शन बेहतर की उम्मीद है। बाजार सीमित दायरे में ही रह सकता है।सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मुदित गोयल ने कहा, बाजार में कमजोरी के बावजूद सेक्टोरल रोटेशन के आधार पर कुछ शेयरों में तकनीकी स्तर मजबूत बने हुए हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, पीएफसी और एमफैसिस प्रमुख हैं।