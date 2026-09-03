क्या नेटवर्किंग से कतराते हैं भारत के जेन-जी?: 83% युवा पेशेवरों ने बनाई दूरी, जानिए वजह

विज्ञापन

यूं तो जेन-जी को इंटरनेट फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के 83 फीसदी जेन-जी पेशेवर नेटवर्किंग से कतराते हैं, यानी वे उन लोगों को नहीं जुड़ते जो कॅरिअर बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसके सबसे बड़े कारण युवा पेशेवरों का यह सोचना है कि उन्हें गलत आंका जाएगा या दूसरों को क्यों नाहक परेशान करें। लिंक्डइन की रिपोर्ट के मुताबिक, 44 फीसदी जेन-जी पेशेवरों को गलत आंके जाने का डर, 39% को दूसरों को परेशान करने की चिंता और 37 फीसदी को बनावटी लगने का डर जरूरी सलाह लेने, लोगों से जुड़ने और नए मौकों का फायदा उठाने से रोक रहा है। एजेंसी