जीडीपी के आंकड़ों पर घमासान: सरकार ने आरोपों को बताया तर्कहीन, उठ रहे हर सवाल का दिया जवाब

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वहीं, केंद्र सरकार ने भी उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के आंकड़े को अच्छा दिखाने के लिए पिछले साल की पहली तिमाही की चालू जीडीपी के आंकड़े को संशोधित करके 86 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो चालू कीमतों में जीडीपी की ग्रोथ 2.6 प्रतिशत थी।सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर जारी बयान में कहा गया कि 2026-27 की पहली तिमाही की जीडीपी का अनुमान 2022-23 को आधार वर्ष मानकर नई सीरीज के आधार पर लगाया गया है। इस कारण, इसकी तुलना 2025-26 की पहली तिमाही के 86 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह आंकड़ा पुरानी सीरीज का हिस्सा था जिसमें 2011-12 आधार वर्ष था। सही तुलना केवल 2022-23 को आधार वर्ष मानकर नई सीरीज के डेटा के आधार पर निकाले गए 80 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से ही की जा सकती है।विनिर्माण क्षेत्र में अंतर्निहित अपस्फीतिकारक में नकारात्मक मुद्रास्फीति का अर्थ यह नहीं है कि विनिर्माण कीमतों में गिरावट आई है। उत्पादन और इनपुट के मूल्य अपस्फीतिकारकों और अंतर्निहित सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) अपस्फीतिकारक के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। अगर इनपुट की कीमतें उत्पादन की कीमतों से ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, तो नाममात्र जीवीए की वृद्धि वास्तविक जीवीए से कम हो सकती है। इसी वजह से जीवीए का अंतर्निहित अपस्फीतिकारक नकारात्मक हो सकता है। इसका वास्तविक जीवीए की वृद्धि दर कम होने से सीधा संबंध नहीं है। उदाहरण के अनुसार, अवास्तविक जीवीए में 12 प्रतिशत की वृद्धि होती है, जबकि वास्तविक जीवीए में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष जीवीए अपस्फीति ऋणात्मक हो जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि विनिर्मित उत्पादों की कीमतें गिर गई हैं; बल्कि, यह दोहरी अपस्फीति के तहत उत्पादन और इनपुट कीमतों की सापेक्ष गति को दर्शाता है ।2025-26 की पहली तिमाही के अनुमान में परिवर्तन चालू वर्ष की वृद्धि को अधिक दिखाने के लिए किया गया कोई नकारात्मक संशोधन नहीं है। यह जीडीपी श्रृंखला में किए गए क्रमिक कार्यप्रणाली और डेटा संशोधनों को दर्शाता है। पिछले साल की जीडीपी में बदलाव आधार वर्ष बदलने, बेहतर डेटा स्रोतों और पद्धतियों को शामिल करने तथा उपलब्ध आंकड़ों को अपडेट करने के कारण हुआ है। इसे चालू वर्ष की विकास दर बढ़ाने के लिए जानबूझकर की गई कटौती नहीं माना जा सकता।2011-12 आधार वर्ष वाली पुरानी श्रृंखला में 2025-26 की पहली तिमाही की जीडीपी 86.05 लाख करोड़ रुपये थी। 2022-23 आधार वर्ष वाली नई श्रृंखला में यह 80.32 लाख करोड़ रुपये हुई और बाद में आंकड़ों के अपडेट के बाद 80.44 लाख करोड़ रुपये हुई। नई आईआईपी और पीपीआई श्रृंखला शामिल होने के बाद यह आंकड़ा संशोधित होकर 80 लाख करोड़ रुपये हुआ।2026-27 की पहली तिमाही के 88.27 लाख करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना नई 2022-23 आधार वर्ष वाली श्रृंखला के 2025-26 की पहली तिमाही के 80.32 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से की जानी चाहिए, पुरानी 86.05 लाख करोड़ रुपये वाली श्रृंखला से नहीं।जीडीपी डिफ्लेटर शुद्ध मूल्य वर्धित का एक अनुमानित मूल्य है, न कि कारोबारी मूल्यों का प्रत्यक्ष माप। इसमें कोई असंगति नहीं है क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को मापते हैं और इनका दायरा और भार अलग-अलग है। इन आर्थिक संकेतकों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की बास्केट उनके उद्देश्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं:यह अंतिम उपभोक्ता के स्तर पर घरेलू उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की एक विशिष्ट श्रेणी में कीमतों में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है।यह थोक विक्रेता स्तर पर थोक वस्तुओं, कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, जिसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है।अप्रत्यक्ष जीडीपी अपस्फीतिकारक : यह वर्तमान कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी का अनुपात है और इसमें सरकारी व्यय, कॉर्पोरेट निवेश, निर्यात और वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सेवाएं (जैसे बैंकिंग, आईटी और रियल एस्टेट) सहित संपूर्ण अर्थव्यवस्था शामिल है। चूंकि कच्चे माल की कीमतें बहुत अधिक थीं और कुछ सेवा क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बहुत कम थी, इसलिए इसने उपभोक्ता या थोक वस्तु क्षेत्रों में देखी गई उच्च मुद्रास्फीति को कम कर दिया।इसलिए, अप्रत्यक्ष जीडीपी अपस्फीतिकारक का सीपीआई या डब्ल्यूपीआई के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। कवरेज, भार, मूल्य अवधारणाओं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष प्रदर्शन में अंतर के कारण जीडीपी अपस्फीतिकारक उपभोक्ता मुद्रास्फीति या थोक मुद्रास्फीति से अत्यधिक भिन्न हो सकता है।यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी विशेष वस्तु/वस्तु समूह के मूल्य में कमी की गणना उस वस्तु/वस्तु समूह के लिए प्रासंगिक मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके की जाती है। अप्रत्यक्ष जीडीपी अपस्फीतिकारक केवल एक व्युत्पन्न संख्या है जो वस्तु/वस्तु समूह स्तर पर उपयोग किए जाने वाले 300 से अधिक व्यक्तिगत मूल्य अपस्फीतिकारों के मूल्य प्रभाव को दर्शाती है।नहीं। दोहरी अपस्फीति की प्रक्रिया सीधे तौर पर पीएफसीई की गणना में शामिल नहीं होती है । दोहरी अपस्फीति एक उत्पादन-पक्षीय तकनीक है जिसका उपयोग स्थिर कीमतों पर किसी उद्योग के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें सकल उत्पादन और मध्यवर्ती उपभोग को अलग-अलग अपस्फीति दी जाती है। चूंकि पीएफसीई अंतिम मांग (अंतिम उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय) का एक माप है, इसलिए इसमें घटाने के लिए कोई मध्यवर्ती उपभोग नहीं होता है ।पीएफसीई अंतिम मांग यानी वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम उपयोग के लिए किए गए खर्च को मापता है। इसमें मध्यवर्ती उपभोग घटाने की जरूरत नहीं होती। पीएफसीई का अनुमान अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयुक्त मात्रा और मूल्य सूचकांकों का इस्तेमाल करके लगाया जाता है।खनन क्षेत्र के वास्तविक जीवीए का अनुमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर लगाया जाता है। 2026-27 की पहली तिमाही में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की आईआईपी वृद्धि अप्रैल में -3.8%, मई में -1.4% और जून में 1.6% रही।वहीं, खनिजों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। खासकर कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में अप्रैल में 69.5%, मई में 72.2% और जून में 33.7% की वृद्धि हुई। धातु अयस्कों के खनन में भी क्रमशः 27.6%, 25.2% और 23.5% की मुद्रास्फीति दर्ज की गई। इसलिए वास्तविक और नाममात्र जीवीए की वृद्धि के बीच बड़ा अंतर मुख्य रूप से खनिज कीमतों, खासकर कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और धातु अयस्कों की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण है। 2026-27 की पहली तिमाही में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की नाममात्र जीवीए वृद्धि 22.3% रही।यह विसंगति उत्पादन और व्यय पद्धतियों के माध्यम से संकलित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुमानों के बीच अंतर से उत्पन्न एक सांख्यिकीय संतुलन कारक है। इसलिए, इसके उतार-चढ़ाव को अपने आप में इस बात के प्रमाण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि रिपोर्ट किया गया जीडीपी कम या अधिक है।2026-27 की पहली तिमाही के अनुमान वर्तमान में उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं और अधिक व्यापक और अद्यतन स्रोत डेटा उपलब्ध होने पर इनमें संशोधन किया जा सकता है। अतिरिक्त जानकारी शामिल होने पर, विभिन्न दृष्टिकोणों के तहत अनुमान बदल सकते हैं और परिणामस्वरूप, सांख्यिकीय अंतर भी बदल सकता है।इसलिए, यद्यपि वर्तमान विसंगति आगामी संशोधन दौरों में बदल सकती है, फिर भी यह पूर्व-निर्धारित नहीं किया जा सकता कि जीडीपी में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी, या किसी विशिष्ट मात्रा में वृद्धि होगी। किसी भी संशोधन की दिशा और मात्रा अंतर्निहित उत्पादन और व्यय-पक्ष के अनुमानों में संशोधनों पर निर्भर करेगी, न कि केवल विसंगति के यांत्रिक समायोजन पर। वर्तमान कीमतों पर अंतिम अनुमान जारी होने के समय, विसंगतियां बहुत कम या शून्य होंगी, जैसा कि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के मामले में पाया गया था।