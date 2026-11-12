एनवीडिया: क्या जेन्सन हुआंग की जगह लेंगे भारतीय मूल के जय पुरी? चर्चा में आया दो दशक पुराना भरोसेमंद चेहरा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (Nvidia) इस समय अपने सबसे बड़े नेतृत्व संकट से जूझ रही है। कंपनी के कोफाउंडर और 1993 से सीईओ रहे जेनसन हुआंग के खिलाफ कथित व्यक्तिगत संबंधों और जासूसी से जुड़े आरोपों के बाद बोर्ड की ओर से उन्हें हटाए जाने की चर्चाएं हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया रिपोर्टों के बाद बाजार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मची उथल-पुथल के बीच सबका ध्यान भारतीय मूल के दिग्गज एग्जीक्यूटिव जय पुरी (अजय के. पुरी) पर टिक गया है। एनवीडिया में दो दशक से अधिक समय तक वैश्विक कारोबार की रीढ़ रहे जय पुरी का नाम इस महासंकट में कंपनी की कमान संभालने वाले संभावित चेहरों में सबसे आगे चल रहा है।

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