एनवीडिया: क्या जेन्सन हुआंग की जगह लेंगे भारतीय मूल के जय पुरी? चर्चा में आया दो दशक पुराना भरोसेमंद चेहरा
- एनवीडिया सीईओ जेन्सन हुआंग के खिलाफ जांच के बीच कंपनी में दो दशक से अधिक समय बिताने वाले भारतीय मूल के जय पुरी का नाम उत्तराधिकार की चर्चाओं में उभरा है।
- जानिए जय पुरी का करियर, शेयर बाजार की हलचल और आरती शाह समेत पूरे 11 सदस्यीय बोर्ड का ब्योरा- विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ें।
विस्तार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप बनाने वाली दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (Nvidia) इस समय अपने सबसे बड़े नेतृत्व संकट से जूझ रही है। कंपनी के कोफाउंडर और 1993 से सीईओ रहे जेनसन हुआंग के खिलाफ कथित व्यक्तिगत संबंधों और जासूसी से जुड़े आरोपों के बाद बोर्ड की ओर से उन्हें हटाए जाने की चर्चाएं हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया रिपोर्टों के बाद बाजार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मची उथल-पुथल के बीच सबका ध्यान भारतीय मूल के दिग्गज एग्जीक्यूटिव जय पुरी (अजय के. पुरी) पर टिक गया है। एनवीडिया में दो दशक से अधिक समय तक वैश्विक कारोबार की रीढ़ रहे जय पुरी का नाम इस महासंकट में कंपनी की कमान संभालने वाले संभावित चेहरों में सबसे आगे चल रहा है।
कौन हैं जय पुरी और एनवीडिया में उनका कद कितना बड़ा रहा है?
अजय के. पुरी, जिन्हें कॉरपोरेट जगत में जय पुरी के नाम से जाना जाता है, एनवीडिया की यात्रा के सबसे प्रमुख वास्तुकारों में शामिल रहे हैं:
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दो दशक का सफर: जय पुरी साल 2005 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (वर्ल्डवाइड सेल्स) के रूप में एनवीडिया से जुड़े थे। इसके बाद 2009 में उन्हें प्रमोट कर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (वर्ल्डवाइड फील्ड ऑपरेशंस) बनाया गया।
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व्यापारिक जिम्मेदारियां: उन्होंने कंपनी के वैश्विक स्तर पर सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, साझेदारियों, सपोर्ट सर्विसेज और सॉल्यूशन आर्किटेक्चर व इंजीनियरिंग का संपूर्ण नेतृत्व किया।
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पूर्व अनुभव: एनवीडिया से पहले उन्होंने सन माइक्रोसिस्टम्स (Sun Microsystems) में 22 साल तक सीनियर सेल्स, मार्केटिंग और जनरल मैनेजमेंट पदों पर काम किया। इसके अलावा वह टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, हेवलेट-पैकार्ड (HP) और बूज एलन हैमिल्टन में भी सेवाएं दे चुके हैं।
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शिक्षा: जय पुरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से डिस्टिंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Caltech) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (HBS) से एमबीए की डिग्री पूरी की।
क्या जय पुरी बन सकते हैं एनवीडिया के अगले सीईओ?
जय पुरी के नाम को लेकर टेक और वित्तीय बाजारों में तेज अटकलें हैं, लेकिन कुछ तकनीकी पहलू भी हैं:
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हालिया रिटायरमेंट: पुरी ने जून 2026 में अपने पद से हटने की जानकारी दी थी और 24 अगस्त 2026 को वह एग्जीक्यूटिव पद से आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके स्थान पर पूर्व माइक्रोसॉफ्ट कार्यकारी निकोलस पार्कर ने यह जिम्मेदारी संभाली है।
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सलाहकार की भूमिका: हालांकि, पुरी कंपनी के साथ सीनियर एडवाइजर की भूमिका में बने हुए हैं।
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उत्तराधिकार की स्थिति: एनवीडिया के वैश्विक संबंधों और ग्राहकों पर उनकी मजबूत पकड़ के कारण उनका नाम नेतृत्व चर्चाओं में प्रासंगिक बना हुआ है। हालांकि, एनवीडिया ने औपचारिक रूप से हुआंग के उत्तराधिकारी के तौर पर किसी नाम की घोषणा नहीं की है और न ही बोर्ड की ओर से इस पर आधिकारिक पुष्टि की गई है।
जेनसन हुआंग पर क्या आरोप हैं और शेयरों पर क्या असर पड़ा?
एनवीडिया के भीतर यह संकट तब गहराया जब हुआंग के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर गंभीर खुलासे हुए:
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दो रिश्तों की खबरें: रिपोर्टों के मुताबिक, हुआंग का एनवीडिया की हेल्थकेयर वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ संबंध सामने आया, वहीं इससे पहले एलिस हुआंग नाम की महिला के साथ उनके संबंधों की खबर आई थी, जिसके बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीनी राज्य सुरक्षा मंत्रालय से संबंध होने का संदेह है।
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जांच और हुआंग का बयान: हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में अपनी पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकारते हुए माफी मांगी। बोर्ड ने कानूनी फर्म वैचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज़ (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz) के सहयोग से स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है।
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शेयरों में भारी गिरावट: अनिश्चितता के चलते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद (आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग) एनवीडिया का शेयर 9 फीसदी से अधिक टूट गया।
भारतीय मूल की आरती शाह के अलावे एनवीडिया के बोर्ड में कौन-कौन सदस्य?
एनवीडिया में कोई पारंपरिक बोर्ड चेयरमैन नहीं होता, बल्कि एक लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। हुआंग के अलावा बोर्ड के सभी 10 सदस्य स्वतंत्र (इंडिपेंडेंट) हैं। भारतीय मूल की डॉ. आरती शाह (एली लिली की पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल ऑफिसर) इस बोर्ड का प्रमुख हिस्सा हैं और वह कंपनी की ऑडिट कमेटी व कंपनसेशन कमेटी दोनों में शामिल हैं।
एनवीडिया के कुल 11 सदस्यीय निदेशक मंडल में शामिल सभी सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:
- जेनसन हुआंग (Jensen Huang): सह-संस्थापक, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)।
- स्टीफन सी. नील (Stephen C. Neal): लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और प्रख्यात लॉ फर्म कूली (Cooley) के चेयरमैन एमेरिटस।
- डॉ. आरती शाह (Aarti Shah): स्वतंत्र निदेशक (ऑडिट और कंपनसेशन कमेटी सदस्य)।
- टेंच कॉक्स (Tench Coxe): वेंचर कैपिटलिस्ट एवं सटर हिल वेंचर्स के पूर्व प्रबंध निदेशक (1993 से बोर्ड में)।
- हार्वे सी. जोन्स (Harvey C. Jones): सिनॉप्सिस के पूर्व सीईओ व टेक्नोलॉजी निवेशक (1993 से बोर्ड में)।
- ए. ब्रूक सीवेल (A. Brooke Seawell): वेंचर कैपिटलिस्ट, न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स के पूर्व पार्टनर (ऑडिट कमेटी चेयरमैन)।
- मार्क ए. स्टीवंस (Mark A. Stevens): सिकोइया कैपिटल के पूर्व प्रबंध साझेदार एवं एस-क्यूब्ड कैपिटल के प्रमुख।
- डॉन हडसन (Dawn Hudson): पेप्सिको नॉर्थ अमेरिका की पूर्व सीईओ और एनएफएल की पूर्व सीएमओ (कंपनसेशन कमेटी चेयर)।
- जॉन ओ. डाबिरी (John O. Dabiri): कैलटेक (Caltech) में एयरोनॉटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर।
- मेलिसा बी. लोरा (Melissa B. Lora): टैको बेल इंटरनेशनल की पूर्व प्रेसिडेंट।
- सुजैन नोरा जॉनसन (Suzanne Nora Johnson): गोल्डमैन सैक्स की पूर्व वाइस-चेयरमैन (जुलाई 2026 में बोर्ड में शामिल)।
आगे बाजार और कंपनी की नजर किस पर रहेगी?
33 वर्षों तक कंपनी का पर्याय रहे जेनसन हुआंग के भविष्य पर फैसला अब इस 11 सदस्यीय बोर्ड की स्वतंत्र समिति की जांच रिपोर्ट पर निर्भर है। यदि बोर्ड कड़े कदम उठाता है, तो जय पुरी का लंबा अनुभव, आंतरिक स्वीकार्यता और वैश्विक टेक संबंध उन्हें इस अंतरिम या स्थायी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं में स्वाभाविक केंद्र बिंदु बनाए रखेंगे।