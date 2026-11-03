Forbes: मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे अमीर, संपत्ति 88.7 अरब डॉलर पर पहुंची, जानिए लिस्ट में क्या बदला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 03 Nov 2026 04:32 PM IST
सार
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने टिकटॉक के झांग यिमिंग को पीछे छोड़कर फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का मुकाम हासिल किया।
- उनकी संपत्ति 88.7 अरब डॉलर हुई, शेयरों में तेजी और मजबूत तिमाही नतीजों ने दिया सहारा।
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विस्तार
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस के सह-संस्थापक झांग यिमिंग को पीछे छोड़ा है। फोर्ब्स की रियल-टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार, मंगलवार को अंबानी की कुल संपत्ति 88.7 अरब डॉलर हो गई। इस बढ़ोतरी के साथ वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी ने अंबानी की संपत्ति में इस उछाल को सहारा दिया है। सोमवार को कंपनी के शेयर करीब 12 फीसदी तक उछल गए थे। यह छह साल से ज्यादा समय में रिलायंस के शेयरों की सबसे बड़ी एकदिनी तेजी रही।
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रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी ने अंबानी की संपत्ति में इस उछाल को सहारा दिया है। सोमवार को कंपनी के शेयर करीब 12 फीसदी तक उछल गए थे। यह छह साल से ज्यादा समय में रिलायंस के शेयरों की सबसे बड़ी एकदिनी तेजी रही।
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अंबानी से पीछे कौन?एशिया के शीर्ष रईसों की सूची में अब मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। बाइटडांस के झांग यिमिंग 84 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। संपत्ति के मामले में दुनिया के अमीरों की सूची में वह 25वें स्थान पर हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी 79.2 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 26वें स्थान पर हैं। एशिया के शीर्ष रईसों में अडानी तीसरे स्थान पर हैं।
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