नौकरियों पर आफत: क्वालकॉम ने भारत में 1000 कर्मचारियों की छंटनी शुरू की, जानिए क्या है वजह

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी क्वालकॉम ने भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। यह कदम कंपनी के वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की संख्या में कटौती के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रक्रिया से देश में क्वालकॉम के करीब 1,000 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। यह संख्या भारत में कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग पांच से छह फीसदी है।

छंटनी की शुरुआत क्वालकॉम के बेंगलुरु स्थित कार्यालय से हुई है। इससे मुख्य रूप से वरिष्ठ इंजीनियर और कई वर्षों का अनुभव रखने वाले कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। आने वाले दिनों में इस पुनर्गठन का असर हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई स्थित कंपनी के इंजीनियरिंग एवं रिसर्च केंद्रों पर भी पड़ सकता है। प्रभावित कर्मचारियों को तीन महीने के वेतन के बराबर छंटनी मुआवजा दिया गया है।

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क्वालकॉम ने छंटनी क्यों की?

उनकी कंपनी में सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त मुआवजा भी शामिल है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी तीन दिनों के भीतर अपने एग्जिट दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देंगे, उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर एक महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। हालांकि, क्वालकॉम ने इन मुआवजे की व्यवस्थाओं की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है। यह कदम संगठनात्मक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ लागत में कटौती का भी संकेत देता है।

क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो एमोन ने 20 अक्तूबर को वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों के पुनर्गठन की घोषणा की थी। कंपनी अपनी वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा प्रक्रिया के बाद कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है। इसका उद्देश्य जवाबदेही मजबूत करना और बदलती कारोबारी प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यबल को व्यवस्थित करना है। भारत में वरिष्ठ इंजीनियरों की छंटनी से लागत में कटौती की चिंता भी बढ़ गई है। कंपनी का राजस्व वैश्विक स्मार्टफोन बाजार के दबाव में है।

किन टीमों पर असर पड़ा और चयन कैसे हुआ?

कर्मचारियों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ), ब्लूटूथ, वाई-फाई और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) इंजीनियरिंग टीमों में कटौती की जानकारी दी है। कर्मचारियों का चयन उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इसमें टीम के स्तर पर आकलन और वरिष्ठ प्रबंधन की राय भी शामिल थी। अमेरिका स्थित कंपनी के कारोबारी नेतृत्व की राय भी इसमें अहम रही। क्वालकॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर कारोबार में विविधता ला रही है।

क्या अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियों में भी छंटनी हो रही है?

वर्ष 2026 में वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों में छंटनी की रफ्तार तेज हो रही है। पहली तिमाही में ही 80,000 से अधिक नौकरियां खत्म की जा चुकी हैं। इस साल कुल छंटनी का आंकड़ा 3 लाख से अधिक होने की आशंका है। इस छंटनी में ओरेकल, अमेजन और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। यह वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी उद्योग में चल रहे बड़े बदलावों को दर्शाता है।