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बिजनेस डायरी: डॉलर के मुकाबले 94.50 के स्तर पर जा सकता है रुपया; कार्ल्सबर्ग को फैक्टरी बंद करने का आदेश

Tue, 13 Oct 2026 05:59 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 13 Oct 2026 05:59 AM IST
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होने से डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया छोटी अवधि में 94.50 के स्तर तक जा सकता है। हालांकि, सरकार को देश में पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक उपाय करने होंगे। यह जानकारी सोमवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 27 में बैलेंस-ऑफ-पेमेंट्स (बीओपी) अधिशेष कम होकर लगभग 55-60 अरब डॉलर रह सकता है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे मुश्किल हालात में भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए काफी है। रुपए को सपोर्ट करने के लिए, रिपोर्ट में उन मॉनेटरी और रेगुलेटरी कदमों के बारे में बताया गया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने उठाए हैं, और साथ ही उन अतिरिक्त राजकोषीय और कर उपायों का भी जिक्र है जिन पर सरकार को निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए विचार करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर रुपए की लिक्विडिटी कम की जाती है, तो रुपए की आपूर्ति कम हो जाएगी। साथ ही, एमएसएफ रेट बढ़ाकर ऊपरी सीमा को बढ़ाने से रुपए की कीमत बढ़ जाएगी। इन उपायों से कम समय के लिए रुपए की वैल्यू को बचाया जा सकता है।

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कार्ल्सबर्ग को फैक्टरी बंद करने का आदेश
भारतीय बाजार में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही बीयर कंपनी कार्ल्सबर्ग इंडिया को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण मानकों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कंपनी की अलवर स्थित बीयर फैक्टरी को बंद करने का आदेश दिया है। बोर्ड के मुताबिक, फैक्टरी से निकलने वाले कणों का उत्सर्जन तय सीमा से करीब आठ गुना अधिक पाया गया। बोर्ड ने फैक्टरी संचालन की अनुमति भी वापस ले ली है और बिजली वितरण कंपनी को वहां बिजली आपूर्ति काटने का निर्देश दिया है।

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