Mumbai: एयरपोर्ट पर 1.63 करोड़ रुपये के सोने के साथ महिला गिरफ्तार, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुंबई एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने सहरा मोहम्मद उमर नाम नामक एक विदेशी महिला को मुंबई हवाई अड्डे पर 1.63 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 3,464 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया। महिला ने अपने कपड़ों में सोना दिखा रखा था। उसने अपने शरीर पर कुछ सोना पहन भी रखा था। गिरफ्तारी के बाद उक्त महिला को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई सीमा शुल्क (कस्टम्स) ने इसकी जानकारी दी है।

Mumbai Air Intelligence Unit nabbed a foreign national named Sahra Mohamed Omar with gold weighing about 3,464 grams worth Rs 1.63 crores at Mumbai Airport. The woman was hiding gold metal in her clothes and she was wearing some gold on her body. She has been produced in the…