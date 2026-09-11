वैश्विक बाजार: दुनिया में बढ़ रही भारतीय चावल की धमक, बीआईआरसी के लिए 138 देशों से पंजीकरण; विस्तार खास क्यों?

भारत अब सिर्फ चावल बेचने वाला देश नहीं, बल्कि निर्यातकों का भी पंसदीदा केंद्र बन रहा है। इसका संकेत 23 से 25 अक्तूबर को आयोजित होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (बीआईआरसी) से मिल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए 138 देशों के 3,317 खरीदार पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें खाड़ी देशों के 145 प्रतिनिधि हैं। भारतीय चावल की इस लोकप्रियता की वजह भारत की विक्रय नीति में रणनीतिक बदलाव है। लगभग 6,000 किस्मों की विविधता और रिकॉर्ड उत्पादन के दम पर भारत ने वैश्विक बाजार में अपनी गहरी धमक स्थापित कर ली है।

विज्ञापन