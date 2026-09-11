फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Global Market Indian rice popularity BIRC registrations from 138 countries why expansion significant

वैश्विक बाजार: दुनिया में बढ़ रही भारतीय चावल की धमक, बीआईआरसी के लिए 138 देशों से पंजीकरण; विस्तार खास क्यों?

Fri, 11 Sep 2026 05:34 AM IST
ज्योति भास्कर पूनम मेहता, नई दिल्ली।
पूनम मेहता, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 11 Sep 2026 05:34 AM IST
सार

भारतीय चावल की धमक वैश्विक बाजार में बढ़ रही है। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (बीआईआरसी) के लिए 138 देशों से पंजीकरण हुए हैं। ये घटनाक्रम खास क्यों है? जानिए

विज्ञापन
Global Market Indian rice popularity BIRC registrations from 138 countries why expansion significant
निर्यातकों का भी पंसदीदा केंद्र बन रहा भारत (सांकेतिक) - फोटो : Adobe stock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत अब सिर्फ चावल बेचने वाला देश नहीं, बल्कि निर्यातकों का भी पंसदीदा केंद्र बन रहा है। इसका संकेत 23 से 25 अक्तूबर को आयोजित होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (बीआईआरसी) से मिल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए 138 देशों के 3,317 खरीदार पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें खाड़ी देशों के 145 प्रतिनिधि हैं। भारतीय चावल की इस लोकप्रियता की वजह भारत की विक्रय नीति में रणनीतिक बदलाव है। लगभग 6,000 किस्मों की विविधता और रिकॉर्ड उत्पादन के दम पर भारत ने वैश्विक बाजार में अपनी गहरी धमक स्थापित कर ली है।

विज्ञापन


विश्व कृषि विभाग के अनुसार, फसल वर्ष 2025-26 में भारत का चावल उत्पादन 15.40 करोड़ टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जो चीन 14.60 करोड़ टन से अधिक है। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी करीब 40 % है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया का 28 फीसदी चावल भारत में पैदा हो रहा है। इस तरह से भारत का चावल निर्यात में भी दबदबा कायम है। अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद के मुताबिक भारत 2.34 करोड़ टन चावल का निर्यात करेगा।  
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बीआइआरसी 2026: क्या दुनिया में बढ़ी भारत के चावल की मांग? 138 देशों के खरीदारों ने आयोजन के लिए कराया पंजीकरण
विज्ञापन
विज्ञापन


चार माह में 47.9 लाख टन चावल का निर्यात  
भारतीय चावल निर्यातक महासंघ के अनुसार, नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच 26 प्राथमिकता वाले बाजारों में निर्यात 23,476 करोड़ रुपये और 47.9 लाख टन रहा। यह पिछले तीन वर्षों के औसत से मूल्य में 1.1 प्रतिशत और मात्रा में 5.6 प्रतिशत अधिक है। सबसे तेज वृद्धि खाड़ी और यूरोप से हुई है। यूएई को निर्यात मूल्य में 65% और मात्रा में 64 % की बढ़ोत्तरी हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed