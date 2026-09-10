तुहिन कांत पांडे: 'एआई से शेयर बाजारों के संचालन का बदल सकता है तरीका', फिनटेक फेस्ट में बोले सेबी प्रमुख

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय (सेबी) के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने कहा कि एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उदय से भारत के प्रतिभूति बाजारों के संचालन के तरीके में बदलाव आ सकता है, लेकिन नियामकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना होगा कि बड़े पैमाने पर तैनात की गई तकनीक जवाबदेही में कोई कमी न पैदा करे। वित्तीय बाजारों में प्रौद्योगिकी की विकसित होती भूमिका पर बोलते हुए, पांडे ने कहा कि इस वर्ष के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 (जीएफएफ) का एजेंटिक एआई पर ध्यान केंद्रित करना प्रतिभूति बाजार के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां प्रौद्योगिकी पहले से ही बाजार के बुनियादी ढांचे और संचालन के लिए केंद्रीय बन गई है।

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प्रौद्योगिकी के बारे में सेबी अध्यक्ष ने क्या कहा?

पारंपरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों से एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एजेंटिक एआई) की ओर बदलाव, यानी ऐसे सिस्टम जो सीमित मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्य करने और कार्यों को पूरा करने में सक्षम हैं, वित्तीय बाजारों को अधिक कुशल बनाने के नए अवसर खोल सकता है। सेबी के लिए मुख्य मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि नई तकनीक को अपनाया जा सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि इसे सुरक्षित रूप से और बड़े पैमाने पर कैसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने 0 ने कहा, चुनौती यह है कि हम तकनीक को बड़े पैमाने पर कैसे लागू करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी को आउटसोर्स किया जा सकता है, लेकिन नियामक द्वारा जवाबदेही को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है।

सेबी अध्यक्ष ने कहा, प्रौद्योगिकी को आउटसोर्स किया जा सकता है, लेकिन जवाबदेही नियामक पर नहीं डाली जा सकती, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियामकों को परिणामों के लिए जिम्मेदारी बनाए रखने की आवश्यकता है, भले ही प्रौद्योगिकी अवसंरचना या समाधान बाहरी प्रदाताओं द्वारा विकसित किए गए हों। वित्तीय संस्थानों और बाजार मध्यस्थों द्वारा व्यापार, अनुपालन, निगरानी, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक-संबंधी कार्यों में एआई-आधारित प्रणालियों को तैनात करने के साथ ही यह अंतर तेजी से महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा, नियामक दृष्टिकोण को बदलती प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढलना होगा। इसका अर्थ यह हो सकता है कि पारंपरिक वित्तीय प्रक्रियाओं पर आधारित नियामक ढांचों से हटकर ऐसे ढांचों की ओर बदलाव हो जो स्वचालित निर्णय लेने, एआई मॉडल, साइबर जोखिम और उभरते डिजिटल बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हों।

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टोकनाइजेशन के प्रोजेक्ट पर सेबी अध्यक्ष का क्या नजरिया?

एसईबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड के टोकनाइजेशन पर एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाना शुरू कर दिया है। यह पहल प्रतिभूति बाजारों के कामकाज को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की जांच करने के नियामक के व्यापक प्रयासों को दर्शाती है। टोकनाइजेशन से वित्तीय परिसंपत्तियों को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करना संभव हो सकता है, जिससे निपटान, स्वामित्व अभिलेखों और बाजार अवसंरचना के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। एसईबी के लिए, इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट उभरती प्रौद्योगिकियों के व्यापक रूप से अपनाने या नियामक ढांचे पर विचार करने से पहले उनके लाभों और जोखिमों को समझने का एक तरीका प्रदान करते हैं।

क्या क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सुरक्षा के लिहाज से जोखिम बन रहा?

हालांकि एआई अवसरों को प्रस्तुत करता है, पांडे ने वित्तीय बाजारों के सामने मौजूद तकनीकी जोखिमों पर भी प्रकाश डाला। एसईबीआई के साइबर सुरक्षा ढांचे में क्वांटम कंप्यूटिंग को एक संभावित खतरे के रूप में मान्यता दी गई है, जो इस चिंता को दर्शाता है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी में प्रगति अंततः वित्तीय और बाजार अवसंरचना की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को कमजोर कर सकती है। इससे साइबर सुरक्षा, एआई और टोकनाइजेशन के साथ-साथ नियामक के प्रौद्योगिकी एजेंडा का एक तेजी से महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है।

बाजारों में विश्वास बढ़ाने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या?

उन्होंने कहा, जैसे-जैसे भारत के शेयर बाजार डिजिटल रूप से अधिक परस्पर जुड़े होते जा रहे हैं, प्रौद्योगिकी की विफलता या साइबर उल्लंघन के परिणाम व्यक्तिगत संस्थानों से परे होकर बाजार की स्थिरता और निवेशक विश्वास को कम कर सकते हैं, ऐसे में सेबी प्रतिभूति बाजार में एआई के उपयोग से संबंधित कार्यान्वयन पर भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य केवल एआई को एक स्वतंत्र तकनीक के रूप में विनियमित करना नहीं है, बल्कि यह निर्धारित करना है कि बाजार की सुरक्षा तथा अखंडता के साथ निवेश्कों का सरक्षंण को बनाए रखते हुए नियामकी प्रणाली में कैसे एकीकृत किया जाए।