अर्थ और व्यापार जगत: ट्रेनों में नेफेड नहीं परोसेगा खाना; एसबीआई बोला- अनिवासी बैंक खाते से असामान्य लोन नहीं
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 11 Sep 2026 05:13 AM IST
विज्ञापन
वंदे भारत सहित सभी प्रीमियम और एक्सप्रेस ट्रेनों में नेफेड नहीं, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ही भोजन परोसेगा। रेलवे ने एक बयान में स्पष्ट किया कि मंत्रालय के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के विस्तारित अंग के रूप में ट्रेनों (वंदे भारत सहित) में खान-पान सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है। इसमें नेफेड की कोई भूमिका या मैंडेट नहीं है। बयान में कहा गया कि आईआरसीटीसी की ओर से दूसरे सप्लायर की तरह नेफेड को भी वर्तमान सेवा प्रदाता के माध्यम से ट्रेनों में भोजन/खाद्य पदार्थ आपूर्ति के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें एनपीडीए (गेहूं का आटा, चावल, मसाले, खाना पकाने का तेल आदि) और पीएडी (बेकरी उत्पाद, बिस्कुट, फ्रूट ड्रिंक, चाय, कॉफी आदि) वस्तुएं शामिल हैं।
अनिवासी बैंक खाते से असामान्य लोन नहीं
एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि एफसीएनआर(बी) यानी विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाते के तहत आने वाली रकम से असामान्य लोन नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का इस्तेमाल चार महीने तक की अवधि में किया जाएगा। शेट्टी ने कहा कि बैंककर्मी आरबीआई की विशेष रियायती मुद्रा अदला-बदली सुविधा के तहत प्रवासी भारतीयों से जुटाई गई 127 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन
अनिवासी बैंक खाते से असामान्य लोन नहीं
एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि एफसीएनआर(बी) यानी विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाते के तहत आने वाली रकम से असामान्य लोन नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का इस्तेमाल चार महीने तक की अवधि में किया जाएगा। शेट्टी ने कहा कि बैंककर्मी आरबीआई की विशेष रियायती मुद्रा अदला-बदली सुविधा के तहत प्रवासी भारतीयों से जुटाई गई 127 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
विज्ञापन