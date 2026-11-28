वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने निर्यातकों से मुक्त व्यापार समझौतों का पूरा लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने निर्यातकों से कहा है कि वे उन देशों में विशेष अवसरों की पहचान करें जहां भारत ने ये समझौते लागू किए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी आपूर्ति शृंखलाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।

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मुक्त व्यापार समझौतों से कैसे बढ़ेगा कारोबार?

राजेश अग्रवाल ने जयपुर में आयोजित एक आउटरीच कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। यह कार्यक्रम 27 नवंबर को आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यातकों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मुक्त व्यापार समझौतों से मिलने वाले अवसरों से परिचित कराना था। इस पहल से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को और अधिक आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत ने ओमान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ब्लॉक जैसे देशों के साथ व्यापार समझौते लागू किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से पिछले साढ़े चार वर्षों में भारत की वैश्विक बाजार तक पहुंच साठ अरब डॉलर तक बढ़ गई है। इससे कुल पहुंच लगभग सत्तर अरब डॉलर तक पहुंच गई है। कुछ साल पहले तक यह पहुंच सकल घरेलू उत्पाद में लगभग दस अरब डॉलर के बराबर थी। आगामी डेढ़ वर्ष में यह दायरा बढ़कर लगभग पचासी अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग छिहत्तर फीसदी हिस्सा होगा।

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निर्यातकों के लिए क्या हैं नए रास्ते?

वाणिज्य मंत्रालय इन समझौतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने और सीमा पार ई-कॉमर्स जैसे उभरते क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इन समझौतों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अपने कारोबार के विस्तार के लिए बड़े अवसर मिल रहे हैं। इन साझेदार देशों में क्षेत्र-विशेष के अवसरों को पहचानकर कारोबारी अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं।

वैश्विक व्यापार में भारत की क्या है तैयारी?

सरकार आठ से नौ भौगोलिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर लगातार काम कर रही है। इन निरंतर प्रयासों से देश के निर्यात क्षेत्र को नई गति मिलने की पूरी संभावना है। विदेशी आपूर्ति शृंखलाओं के विकास से वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों की मांग में तेजी आएगी। इन सभी रणनीतिक कदमों का उद्देश्य देश के कुल निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।