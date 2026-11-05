33 अरब डॉलर का घाटा: मिड टर्म चुनाव में हारे ट्रंप, संपत्ति गंवा बैठे मस्क; कैसे एक दिन में ही टूट गए शेयर?

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार का सीधा असर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क के बिजनेस साम्राज्य पर पड़ा है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद मस्क की प्रमुख कंपनियों टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजनीतिक परिदृश्य में आए इस बड़े बदलाव के बाद मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति और कंपनियों के वैल्यूएशन पर गहरा दबाव बन गया है, जिससे निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है।

अमेरिकी चुनाव नतीजों से एलन मस्क की कंपनियों और नेटवर्थ को कितना बड़ा नुकसान?

चुनाव नतीजों के सामने आते ही मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज (SpaceX) के शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इस बिकवाली के चलते दोनों कंपनियों के संयुक्त मार्केट कैप (कुल बाजार मूल्य) में लगभग 130 अरब डॉलर की बड़ी कमी आ गई।

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एक दिन का नुकसान: एलन मस्क का नेटवर्थ महज एक दिन में 33 अरब डॉलर (3.7 प्रतिशत) घट गया।

एलन मस्क का नेटवर्थ महज एक दिन में 33 अरब डॉलर (3.7 प्रतिशत) घट गया। वर्तमान नेटवर्थ: गिरावट के बाद भी मस्क की कुल संपत्ति 865 अरब डॉलर पर बनी हुई है।

गिरावट के बाद भी मस्क की कुल संपत्ति 865 अरब डॉलर पर बनी हुई है। नंबर वन पोजीशन पर दबदबा: इस भारी नुकसान के बावजूद मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पायदान पर काबिज हैं। उनके और दूसरे स्थान पर मौजूद अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की दौलत के बीच अभी भी लगभग 500 अरब डॉलर का विशाल अंतर है। विज्ञापन विज्ञापन

डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकियों के कारण मस्क के लिए क्यों बढ़ी टेंशन?

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक, इस बाजार हलचल का असर मस्क की व्यक्तिगत दौलत पर भी पड़ा:

एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का बेहद करीबी माना जाता है, और उन्होंने इस चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों को भारी वित्तीय सहायता दी थी। मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी को कुल मिलाकर लगभग 450 मिलियन डॉलर का चंदा दिया था, जिसमें से अकेले टेक्सास राज्य के चुनावों के लिए 205 मिलियन डॉलर की रकम खर्च की गई थी।



नई सरकार से मस्क की कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?

इसके अलावा, मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने करोड़ों फॉलोअर्स से डेमोक्रेट्स के खिलाफ वोट करने की सार्वजनिक अपील भी की थी। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर जीत और टेक्सास में अप्रत्याशित बढ़त ने मस्क के लिए राजनीतिक व व्यावसायिक जोखिम को काफी बढ़ा दिया है।

एलन मस्क की दोनों प्रमुख कंपनियों- टेस्ला और स्पेसएक्स- के वैश्विक मुख्यालय टेक्सास में स्थित हैं। टेक्सास में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है, जहां नवनिर्वाचित गवर्नर जीना हिनोजोसा ने डेटा सेंटरों के बेतहाशा विस्तार के खिलाफ अभियान चलाकर चुनाव जीता है।



इस राजनीतिक बदलाव के मुख्य निहितार्थ:

स्थानीय हस्तक्षेप में बढ़ोतरी: टेक्सास में डेमोक्रेट्स की जीत से मस्क के राजनीतिक विरोधियों को उनके स्थानीय विनिर्माण और डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का बड़ा अवसर मिल गया है।

व्हाइट हाउस वीटो का सहारा खत्म: राज्य स्तर पर होने वाली किसी भी सख्त नियामक कार्रवाई या जांच को रोकने के लिए मस्क अब केवल वाशिंगटन स्थित राष्ट्रपति के संभावित वीटो पावर पर निर्भर नहीं रह सकते हैं।

मस्क की कंपनियों के सामने क्या-क्या नियामकीय चुनौतियां आ सकती हैं?

बाजार विशेषज्ञों और कॉर्पोरेट विश्लेषकों का मानना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण में आने के बाद मस्क के बिजनेस मॉडल पर सरकारी नियंत्रण और जांच का दायरा सख्त हो सकता है।



संभावित भावी जोखिम:

एआई नियमों में सख्ती: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से जुड़े नियमों को कड़ा किया जा सकता है, जिससे मस्क के एआई प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ सकती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से जुड़े नियमों को कड़ा किया जा सकता है, जिससे मस्क के एआई प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ सकती है। कारोबारी गतिविधियों की गहन जांच: मस्क की कंपनियों की परिचालन गतिविधियों, सुरक्षा मानकों और सरकारी ठेकों की प्रशासनिक जांच बढ़ाई जा सकती है।

मस्क की कंपनियों की परिचालन गतिविधियों, सुरक्षा मानकों और सरकारी ठेकों की प्रशासनिक जांच बढ़ाई जा सकती है। प्रस्तावित विलय में रुकावट: टेस्ला और स्पेसएक्स के बीच प्रस्तावित संभावित विलय की राह में कानूनी और रेगुलेटरी बाधाएं आ सकती हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के अपने बिजनेस साम्राज्य पर क्या असर पड़ा है?

रिपब्लिकन पार्टी की हार का असर केवल मस्क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने व्यावसायिक साम्राज्य को भी बड़ा झटका लगा है।



ट्रंप के कारोबारी आंकड़े:

नेटवर्थ में गिरावट: ट्रंप की अनुमानित 6.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति में से 2.5 प्रतिशत से अधिक का नुकसान दर्ज हुआ।

ट्रंप की अनुमानित 6.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति में से 2.5 प्रतिशत से अधिक का नुकसान दर्ज हुआ। ट्रंप मीडिया शेयर क्रैश: ट्रंप की मीडिया कंपनी ट्रंप मीडिया के शेयर गिरकर 4.46 डॉलर के अब तक के सबसे निचले इंट्राडे स्तर पर पहुंच गए और अंत में 4.49 डॉलर पर बंद हुए। इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में 66 प्रतिशत से ज्यादा की बड़ी गिरावट आ चुकी है।

अमेरिका में हुए इस राजनीतिक फेरबदल ने यह साफ कर दिया है कि बड़े कारोबारी साम्राज्यों का राजनीतिक जुड़ाव उनके लिए भारी वित्तीय जोखिम भी ला सकता है। एक ही दिन में 33 अरब डॉलर गंवाने के बाद, अब एलन मस्क और उनकी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती नई डेमोक्रेटिक प्राथमिकताओं और सख्त होती रेगुलेटरी जांच के बीच अपने ऑपरेशन्स को सुचारू बनाए रखने की होगी।