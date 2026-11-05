दूसरी तिमाही के नतीजे: भारती एयरटेल का मुनाफा 24 फीसदी बढ़कर 10,710 करोड़, क्या कह रहे आंकड़े?

टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने बृहस्पतिवार, अगस्त 5 को सितंबर 2026 को समाप्त दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में अपने एकीकृत लाभ में 24 फीसदी की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। नियामक फाइलिंग के अनुसार, एयरटेल का कुल लाभ 10,710 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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भारत में एयरटेल का राजस्व क्यों बढ़ा?

पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी का एकीकृत लाभ 8,651 करोड़ रुपये था। यह वृद्धि एयरटेल के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है। कंपनी का एकीकृत परिचालन राजस्व भी 16.7 फीसदी बढ़कर 60,877.5 करोड़ रुपये हो गया है।एक साल पहले की समान तिमाही में यह राजस्व 52,145.4 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। भारती एयरटेल के भारत में परिचालन से प्राप्त राजस्व में 9.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा 42,308 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

भारत में एयरटेल की मोबाइल सेवा से प्राप्त राजस्व में सालाना आधार पर 10.1 फीसदी की वृद्धि हुई है। कंपनी ने बताया कि यह वृद्धि मजबूत ग्राहक संख्या में बढ़ोतरी के कारण हुई है। साथ ही, प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू) में भी सुधार देखा गया है।

प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू) कितना रहा?

दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2027 में प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू) बढ़कर 271 रुपये हो गया है। यह पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 256 रुपये था। एआरपीयू में यह वृद्धि कंपनी की बेहतर रणनीति और सेवाओं की स्वीकार्यता को दर्शाती है।