द बोनस मार्केट अपडेट: यूएस मिडटर्म चुनाव नतीजों से बाजार में बहार, सेंसेक्स 1400 अंक उछला, जानें निफ्टी का हाल

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद वैश्विक बाजारों में उत्साह का माहौल रहा। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतें दो महीने के निचले स्तर पर आ गईं, जिससे बाजार को बड़ा सहारा मिला।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,403.71 पॉइंट्स उछलकर 78,689.87 पर पहुंच गया; निफ्टी 378.85 पॉइंट्स बढ़कर 24,340.40 पर पहुंच गया। एनएसई आईएक्स पर जीआईएफटी निफ्टी 377 अंक या 1.57 फीसदी की बढ़त के साथ 24,327 पर कारोबार कर रहा था। यह दलाल स्ट्रीट के लिए मजबूत गैप-अप ओपनिंग का संकेत था। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे बढ़कर 94.32 पर पहुंच गया।

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अमेरिकी चुनाव नतीजों का क्या असर हुआ?

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इस जीत के बाद वॉल स्ट्रीट में भी तेजी देखी गई। निवेशकों को उम्मीद है कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। इस उम्मीद ने कच्चे तेल की कीमतों को नीचे धकेल दिया। कच्चा तेल दो महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया।

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वैश्विक बाजारों में कितनी तेजी आई?

एशियाई शेयर बाजारों में भी गुरुवार को तेजी रही। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बेंचमार्क सूचकांकों में वृद्धि हुई। इससे एमएससीआई एशिया प्रशांत सूचकांक 0.3 फीसदी ऊपर चला गया। एसएंडपी 500 सूचकांक में 1.6 फीसदी की जोरदार वृद्धि हुई। यह पिछले तीन महीनों में इसकी सबसे बड़ी एक दिवसीय बढ़त थी। तकनीकी शेयरों वाला नास्डैक 100 सूचकांक भी 0.9 फीसदी चढ़ा।