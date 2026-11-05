फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Sensex Opening Bell Share Market Opening Sensex Nifty Share Market News and Udpates

द बोनस मार्केट अपडेट: यूएस मिडटर्म चुनाव नतीजों से बाजार में बहार, सेंसेक्स 1400 अंक उछला, जानें निफ्टी का हाल

Thu, 05 Nov 2026 09:20 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 05 Nov 2026 09:20 AM IST
सार

  • अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद वैश्विक बाजारों में तेजी आई।
  • कच्चे तेल की कीमतें दो महीने के निचले स्तर पर पहुंचने से सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। जानें क्या रहे प्रमुख कारण।

विज्ञापन
Sensex Opening Bell Share Market Opening Sensex Nifty Share Market News and Udpates
सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद वैश्विक बाजारों में उत्साह का माहौल रहा। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतें दो महीने के निचले स्तर पर आ गईं, जिससे बाजार को बड़ा सहारा मिला।

विज्ञापन

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,403.71 पॉइंट्स उछलकर 78,689.87 पर पहुंच गया; निफ्टी 378.85 पॉइंट्स बढ़कर 24,340.40 पर पहुंच गया। एनएसई आईएक्स पर जीआईएफटी निफ्टी 377 अंक या 1.57 फीसदी की बढ़त के साथ 24,327 पर कारोबार कर रहा था। यह दलाल स्ट्रीट के लिए मजबूत गैप-अप ओपनिंग का संकेत था। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे बढ़कर 94.32 पर पहुंच गया।

विज्ञापन

अमेरिकी चुनाव नतीजों का क्या असर हुआ?

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इस जीत के बाद वॉल स्ट्रीट में भी तेजी देखी गई। निवेशकों को उम्मीद है कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है। इस उम्मीद ने कच्चे तेल की कीमतों को नीचे धकेल दिया। कच्चा तेल दो महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

वैश्विक बाजारों में कितनी तेजी आई?

एशियाई शेयर बाजारों में भी गुरुवार को तेजी रही। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बेंचमार्क सूचकांकों में वृद्धि हुई। इससे एमएससीआई एशिया प्रशांत सूचकांक 0.3 फीसदी ऊपर चला गया। एसएंडपी 500 सूचकांक में 1.6 फीसदी की जोरदार वृद्धि हुई। यह पिछले तीन महीनों में इसकी सबसे बड़ी एक दिवसीय बढ़त थी। तकनीकी शेयरों वाला नास्डैक 100 सूचकांक भी 0.9 फीसदी चढ़ा।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed