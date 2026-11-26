उबर की भारत में बड़ी तैयारी: जोमैटो के पूर्व सीईओ राकेश रंजन संभालेंगे कमान, 4 जनवरी से शुरू होगी नई पारी
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 26 Nov 2026 08:59 AM IST
सार
उबर ने जोमैटो के पूर्व सीईओ राकेश रंजन को भारत और दक्षिण एशिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। वह 4 जनवरी 2027 से पद संभालेंगे। रंजन के पास जोमैटो और एलन ऑनलाइन में काम करने का अनुभव है। भारत में उबर के बड़े कारोबार को देखते हुए उनकी नियुक्ति को कंपनी की आगे की विकास रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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विस्तार
कैब सर्विस देने वाली कंपनी उबर ने भारत और दक्षिण एशिया में अपने कारोबार को नई रफ्तार देने के लिए जोमैटो के पूर्व सीईओ राकेश रंजन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें उबर इंडिया और दक्षिण एशिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। रंजन 4 जनवरी 2027 से अपना पद संभालेंगे। वह एशिया पैसिफिक के रीजनल जनरल मैनेजर डोम टेलर को रिपोर्ट करेंगे।
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जोमैटो से उबर तक का सफर
राकेश रंजन इससे पहले ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी एलन ऑनलाइन के सीईओ थे। इससे पहले उन्होंने करीब आठ साल तक जोमैटो में काम किया। साल 2017 में जोमैटो से जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी के फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी कारोबार की कमान संभाली। इसके अलावा वह जोमैटो गोल्ड और सेल्स जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं।
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तीन महीने की तलाश के बाद मिली जिम्मेदारी
उबर ने रंजन को इस पद पर लाने के लिए तीन महीने से ज्यादा समय तक तलाश की। कंपनी के एशिया पैसिफिक रीजनल जनरल मैनेजर डोम टेलर ने कहा कि भारत और दक्षिण एशिया उबर के भविष्य के लिए बेहद अहम हैं। रंजन के पास कारोबार को आगे बढ़ाने और नई संभावनाओं पर काम करने का अच्छा अनुभव है। कंपनी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में कारोबार को नई दिशा मिलेगी।
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भारत उबर के लिए क्यों है खास?
भारत उबर के सबसे बड़े बाजारों में तीसरे नंबर पर है। ट्रिप की संख्या के मामले में अमेरिका और ब्राजील ही भारत से आगे हैं। वहीं, दुनिया भर में उबर के साथ कमाई करने वाले ड्राइवरों की संख्या के लिहाज से भारत दूसरे स्थान पर है। कंपनी देश के 200 से ज्यादा शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है। इसके प्लेटफॉर्म से हर महीने 20 लाख से ज्यादा ड्राइवर कमाई करते हैं।
बेंगलुरु और हैदराबाद में भी बड़ी मौजूदगी
भारत में उबर का काम सिर्फ कैब सर्विस तक सीमित नहीं है। कंपनी के बेंगलुरु और हैदराबाद में अमेरिका के बाहर सबसे बड़े टेक्नोलॉजी सेंटर हैं। यहां से उबर के दुनिया भर के कारोबार के लिए तकनीकी काम भी संभाला जाता है। इससे साफ है कि भारत कंपनी के लिए कारोबार के साथ-साथ तकनीक के लिहाज से भी अहम जगह रखता है।
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ड्राइवरों की कमाई और यात्रियों की सुविधा पर रहेगा जोर
राकेश रंजन ने नई जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि उबर भारत और दक्षिण एशिया में लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। कंपनी के पास आगे बढ़ने के बड़े मौके हैं। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान यात्रियों को भरोसेमंद राइड देने, अलग-अलग तरह की यात्राओं के लिए किफायती विकल्प उपलब्ध कराने और ड्राइवरों के लिए कमाई के बेहतर अवसर बनाने पर रहेगा।