कैब सर्विस देने वाली कंपनी उबर ने भारत और दक्षिण एशिया में अपने कारोबार को नई रफ्तार देने के लिए जोमैटो के पूर्व सीईओ राकेश रंजन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें उबर इंडिया और दक्षिण एशिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। रंजन 4 जनवरी 2027 से अपना पद संभालेंगे। वह एशिया पैसिफिक के रीजनल जनरल मैनेजर डोम टेलर को रिपोर्ट करेंगे।

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