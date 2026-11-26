वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल और पश्चिमी एशिया संकट के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 46.67 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 के 691.11 अरब डॉलर से बढ़कर सितंबर के अंत में 737.78 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक की छमाही रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं।

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विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर छमाही रिपोर्ट के अनुसार, देश के भीतर रखा गया सोना मार्च 2026 के 680.05 मीट्रिक टन से बढ़कर सितंबर 2026 में 740.13 मीट्रिक टन हो गया है। इस वृद्धि के साथ, सितंबर 2026 तक केंद्रीय बैंक के पास कुल 880.52 मीट्रिक टन सोने में से लगभग 84.06 प्रतिशत हिस्सा देश के भीतर मौजूद है।रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-जून 2026 के दौरान भुगतान संतुलन के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में 8.1 अरब डॉलर की कमी आई। इस दौरान पोर्टफोलियो निवेश से 9.6 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी हुई। एफडीआई के रूप में 6.1 अरब डॉलर आए।आरबीआई के अनुसार, सितंबर में देश का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नकारात्मक होकर 4.95 अरब डॉलर पर आ गया, जो अगस्त में 3.3 अरब डॉलर सकारात्मक था। विदेशी निवेशकों की पूंजी निकासी 6.45 अरब डॉलर और भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश 4.41 अरब डॉलर में उछाल के कारण यह गिरावट आई।आरबीआई ने सितंबर में हाजिर मुद्रा बाजार से 6.936 अरब डॉलर की शुद्ध खरीदारी की। यह आंकड़ा अगस्त की 43.264 अरब डॉलर की खरीद के मुकाबले काफी कम है। सितंबर लगातार चौथा महीना रहा जब केंद्रीय बैंक ने हाजिर बाजार से डॉलर खरीदे। इससे पहले जुलाई में 18.652 अरब डॉलर और जून में 56.1 करोड़ डॉलर की खरीद हुई थी।