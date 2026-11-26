एक्सप्लेनर: सोने की कीमतों में गिरावट के बावजूद खरीदारी क्यों कर रहे केंद्रीय बैंक? निवेशकों पर क्या होगा असर
बोनस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 26 Nov 2026 03:55 AM IST
सार
दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लेकिन डॉलर, ब्याज दरों और निवेशकों की बिकवाली के कारण कीमतों में गिरावट जारी है। पोलैंड और चीन की खरीदारी के बीच भारतीय निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
वैश्विक बाजार में तेज गिरावट के बावजूद दुनियाभर के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जो विदेशी मुद्रा भंडार के विविधीकरण में सोने के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। हालांकि, आधिकारिक क्षेत्र की यह मजबूत मांग भी कीमतों में बड़ी गिरावट को थामने में नाकाम रही है, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या संस्थागत खरीदारी सोने को मजबूत सहारा दे सकती है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के शुरुआती नौ महीनों (जनवरी–सितंबर) में केंद्रीय बैंकों ने शुद्ध रूप से 675 टन सोना खरीदा है। केवल तीसरी तिमाही में ही खरीद 321 टन रही, जो सालाना आधार पर 42% अधिक और 2024 की चौथी तिमाही के बाद सबसे ऊंचा तिमाही स्तर है। यह खरीदारी ऐसे दौर में हुई है जब अंतरराष्ट्रीय सोने के भाव जनवरी के रिकॉर्ड बंद स्तर 5,417 डॉलर प्रति औंस से करीब 35 फीसदी फिसलकर 25 नवंबर को 3,530 डॉलर प्रति औंस पर आ गए।
केंद्रीय बैंकों की खरीद में क्या रुझान दिख रहा है?
2022 के बाद से केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी ऐतिहासिक औसत से काफी ऊपर बनी हुई है, जिसके पीछे डॉलर-आधारित संपत्तियों पर निर्भरता घटाने और रिजर्व विविधीकरण की मंशा प्रमुख है। 2026 के पहले नौ महीनों में पोलैंड (123 टन) और चीन (103 टन) सबसे बड़े खरीदारों में शामिल रहे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान ने 57 टन और कजाकिस्तान ने करीब 44 टन सोना जोड़ा। सभी देशों का रुख एक जैसा नहीं रहा, इस अवधि में तुर्की ने 82 टन सोना बेचा, जबकि रूस ने अपनी होल्डिंग 62 टन घटाई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अक्तूबर 2026 के चाइना गोल्ड मार्केट अपडेट के अनुसार, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस महीने करीब 26 टन सोना खरीदा, जो अक्तूबर 2023 के बाद सबसे बड़ी मासिक खरीद है।
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सोने की खरीद
टेक और एआई शेयरों में बिकवाली से नरमी
28 जनवरी से 20 नवंबर के बीच ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग 89.5 करोड़ औंस पर स्थिर रही, जबकि हेज फंडों ने अगस्त के शिखर से अपनी नेट गोल्ड फ्यूचर्स पोजिशन 31% घटाई है। लीवरेज्ड ट्रेडर्स की बिकवाली, मार्जिन कॉल और अन्य एसेट क्लास, खासकर टेक्नोलॉजी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयरों में हुए नुकसान से पैदा हुई नकदी की जरूरतों ने इस गिरावट को हवा दी है।
गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के लिए क्या मायने?
केंद्रीय बैंक आमतौर पर अल्पकालिक मुनाफे के बजाय दीर्घकालिक नजरिये, मुद्रा निर्भरता घटाने और भू-राजनीतिक अनिश्चितता से बचाव के लिए सोना जुटाते हैं। भारतीय गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के लिए यह स्थिति दर्शाती है कि सोने की रणनीतिक अहमियत बनी हुई है, लेकिन केंद्रीय बैंकों की खरीद किसी पक्के निचले स्तर या तुरंत रिकवरी की गारंटी नहीं देती। अमेरिकी ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती, सट्टेबाजी का प्रवाह और रुपये की चाल घरेलू सोने की कीमतों को प्रभावित करते रहेंगे।
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वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के शुरुआती नौ महीनों (जनवरी–सितंबर) में केंद्रीय बैंकों ने शुद्ध रूप से 675 टन सोना खरीदा है। केवल तीसरी तिमाही में ही खरीद 321 टन रही, जो सालाना आधार पर 42% अधिक और 2024 की चौथी तिमाही के बाद सबसे ऊंचा तिमाही स्तर है। यह खरीदारी ऐसे दौर में हुई है जब अंतरराष्ट्रीय सोने के भाव जनवरी के रिकॉर्ड बंद स्तर 5,417 डॉलर प्रति औंस से करीब 35 फीसदी फिसलकर 25 नवंबर को 3,530 डॉलर प्रति औंस पर आ गए।
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केंद्रीय बैंकों की खरीद में क्या रुझान दिख रहा है?
2022 के बाद से केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी ऐतिहासिक औसत से काफी ऊपर बनी हुई है, जिसके पीछे डॉलर-आधारित संपत्तियों पर निर्भरता घटाने और रिजर्व विविधीकरण की मंशा प्रमुख है। 2026 के पहले नौ महीनों में पोलैंड (123 टन) और चीन (103 टन) सबसे बड़े खरीदारों में शामिल रहे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान ने 57 टन और कजाकिस्तान ने करीब 44 टन सोना जोड़ा। सभी देशों का रुख एक जैसा नहीं रहा, इस अवधि में तुर्की ने 82 टन सोना बेचा, जबकि रूस ने अपनी होल्डिंग 62 टन घटाई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अक्तूबर 2026 के चाइना गोल्ड मार्केट अपडेट के अनुसार, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस महीने करीब 26 टन सोना खरीदा, जो अक्तूबर 2023 के बाद सबसे बड़ी मासिक खरीद है।
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सोने की खरीद
|अवधि / वर्ष
|शुद्ध सोना खरीद (टन में)
|2010-2021
|470
|2022
|1,082
|2023
|1,030
|2024
|1,045
|2025
|860
|2026 (जनवरी-सितंबर)
|675
टेक और एआई शेयरों में बिकवाली से नरमी
28 जनवरी से 20 नवंबर के बीच ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग 89.5 करोड़ औंस पर स्थिर रही, जबकि हेज फंडों ने अगस्त के शिखर से अपनी नेट गोल्ड फ्यूचर्स पोजिशन 31% घटाई है। लीवरेज्ड ट्रेडर्स की बिकवाली, मार्जिन कॉल और अन्य एसेट क्लास, खासकर टेक्नोलॉजी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयरों में हुए नुकसान से पैदा हुई नकदी की जरूरतों ने इस गिरावट को हवा दी है।
गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के लिए क्या मायने?
केंद्रीय बैंक आमतौर पर अल्पकालिक मुनाफे के बजाय दीर्घकालिक नजरिये, मुद्रा निर्भरता घटाने और भू-राजनीतिक अनिश्चितता से बचाव के लिए सोना जुटाते हैं। भारतीय गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के लिए यह स्थिति दर्शाती है कि सोने की रणनीतिक अहमियत बनी हुई है, लेकिन केंद्रीय बैंकों की खरीद किसी पक्के निचले स्तर या तुरंत रिकवरी की गारंटी नहीं देती। अमेरिकी ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती, सट्टेबाजी का प्रवाह और रुपये की चाल घरेलू सोने की कीमतों को प्रभावित करते रहेंगे।