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अवधि / वर्ष शुद्ध सोना खरीद (टन में) 2010-2021 470 2022 1,082 2023 1,030 2024 1,045 2025 860 2026 (जनवरी-सितंबर) 675

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के शुरुआती नौ महीनों (जनवरी–सितंबर) में केंद्रीय बैंकों ने शुद्ध रूप से 675 टन सोना खरीदा है। केवल तीसरी तिमाही में ही खरीद 321 टन रही, जो सालाना आधार पर 42% अधिक और 2024 की चौथी तिमाही के बाद सबसे ऊंचा तिमाही स्तर है। यह खरीदारी ऐसे दौर में हुई है जब अंतरराष्ट्रीय सोने के भाव जनवरी के रिकॉर्ड बंद स्तर 5,417 डॉलर प्रति औंस से करीब 35 फीसदी फिसलकर 25 नवंबर को 3,530 डॉलर प्रति औंस पर आ गए।2022 के बाद से केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी ऐतिहासिक औसत से काफी ऊपर बनी हुई है, जिसके पीछे डॉलर-आधारित संपत्तियों पर निर्भरता घटाने और रिजर्व विविधीकरण की मंशा प्रमुख है। 2026 के पहले नौ महीनों में पोलैंड (123 टन) और चीन (103 टन) सबसे बड़े खरीदारों में शामिल रहे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान ने 57 टन और कजाकिस्तान ने करीब 44 टन सोना जोड़ा। सभी देशों का रुख एक जैसा नहीं रहा, इस अवधि में तुर्की ने 82 टन सोना बेचा, जबकि रूस ने अपनी होल्डिंग 62 टन घटाई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अक्तूबर 2026 के चाइना गोल्ड मार्केट अपडेट के अनुसार, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस महीने करीब 26 टन सोना खरीदा, जो अक्तूबर 2023 के बाद सबसे बड़ी मासिक खरीद है।28 जनवरी से 20 नवंबर के बीच ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग 89.5 करोड़ औंस पर स्थिर रही, जबकि हेज फंडों ने अगस्त के शिखर से अपनी नेट गोल्ड फ्यूचर्स पोजिशन 31% घटाई है। लीवरेज्ड ट्रेडर्स की बिकवाली, मार्जिन कॉल और अन्य एसेट क्लास, खासकर टेक्नोलॉजी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयरों में हुए नुकसान से पैदा हुई नकदी की जरूरतों ने इस गिरावट को हवा दी है।केंद्रीय बैंक आमतौर पर अल्पकालिक मुनाफे के बजाय दीर्घकालिक नजरिये, मुद्रा निर्भरता घटाने और भू-राजनीतिक अनिश्चितता से बचाव के लिए सोना जुटाते हैं। भारतीय गोल्ड ईटीएफ निवेशकों के लिए यह स्थिति दर्शाती है कि सोने की रणनीतिक अहमियत बनी हुई है, लेकिन केंद्रीय बैंकों की खरीद किसी पक्के निचले स्तर या तुरंत रिकवरी की गारंटी नहीं देती। अमेरिकी ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती, सट्टेबाजी का प्रवाह और रुपये की चाल घरेलू सोने की कीमतों को प्रभावित करते रहेंगे।