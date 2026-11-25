घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुमूल्य धातुओं के बाजार में बुधवार को तेज बिकवाली देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी 7,000 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट के साथ 1.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के एक साल के निचले स्तर पर आ गई। इससे पहले स्थानीय बाजार में चांदी 3 अक्तूबर 2025 को इस स्तर पर बिकी थी। वहीं, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 800 रुपये गिरकर 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो सोमवार को 1,26,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था (मंगलवार को गुरु नानक देव जयंती पर बाजार बंद रहे थे)। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति की आशंका और डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती ने कीमतों को नीचे खींचने का काम किया है।

घरेलू और वैश्विक बाजारों में कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है?

घरेलू बाजार में बिकवाली का असर सीधा देखने को मिला, जिसे मजबूत होते भारतीय रुपये ने और गहरा कर दिया। इक्विटी बाजारों में तेजी और विदेशी पूंजी के लगातार प्रवाह के दम पर रुपया 2026 के अपने उच्चतम स्तर 92.16 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी धातुओं की चमक फीकी रही

स्पॉट गोल्ड: न्यूयॉर्क कॉमेक्स पर सोना लगभग एक प्रतिशत गिरकर 3,512 से 3,532.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जो पिछले सप्ताह दर्ज 3,502 डॉलर के एक साल के निचले स्तर के बेहद करीब है। स्पॉट सिल्वर: चांदी दो प्रतिशत से अधिक टूटकर 40.03 डॉलर (लगभग 40 डॉलर) प्रति औंस पर आ गई, जो सितंबर 2025 के बाद का इसका सबसे निचला स्तर है। सोने और चांदी पर बिकवाली का दबाव अचानक क्यों बढ़ गया? ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लेमन के रिसर्च हेड गौरव गर्ग के अनुसार, 'अमेरिकी मौद्रिक नीति के सख्त बने रहने की उम्मीदों के बीच निवेशक कीमती धातुओं में अपना एक्सपोजर घटा रहे हैं, जिससे सोना और चांदी दबाव में हैं। औद्योगिक धातुओं की कमजोरी और व्यापक स्तर पर जोखिम से बचने की प्रवृत्ति (रिस्क एवर्जन) ने चांदी में बिकवाली का दबाव और बढ़ा दिया है।'

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किस कारण से बढ़ रही अनिश्चितता?

कोटक नियो की एवीपी कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला ने बताया, 'ट्रेजरी यील्ड का ऊंचा होना, मजबूत डॉलर और लंबे समय तक सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीद में लगातार हो रही बिकवाली ने कीमती धातुओं पर दबाव बनाया है। सोमवार को दोनों धातुओं में सुधार दिखा था लेकिन बुधवार को वह तेजी खत्म हो गई। निवेशक 'कोर PCE महंगाई रिपोर्ट' और फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक से पहले नई लॉन्ग पोजीशन बनाने से बच रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका द्वारा भारत, चीन और यूरोपीय संघ पर ऊंचे टैरिफ लगाने की तैयारी भी अनिश्चितता बढ़ा रही है।'

शादी-ब्याह के मौसम में ग्राहकों और सर्राफा व्यापारियों का क्या रुख है? होलसेल सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश बाफना ने खुदरा बाजार के रुख पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'पिछले तीन महीनों में सोने की कीमतों में 23 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, जिसके बाद हल्के वजन के आभूषणों की मांग बढ़ी है। खरीदार और निवेशक कीमतों में और गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि सोने के भाव में कुछ समय के लिए स्थिरता आ सकती है, पर किसी बड़ी वैश्विक घटना से उतार-चढ़ाव संभव है। फिलहाल बाजार में शादियों को लेकर जरूरी खरीदारी देखने को मिल रही है।'

क्या गिरावट का खतरा अभी बाकी है?

क्या मौजूदा भाव पर खरीदारी करनी चाहिए या गिरावट का खतरा अभी बाकी है? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश वी ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी, 'सोना अभी नए निवेश के लिए अनुकूल रिस्क-रिवॉर्ड प्रपोजिशन नहीं दे रहा है, क्योंकि मजबूत डॉलर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़े और सख्त ब्याज दरों की उम्मीदों के कारण कीमतों में और गिरावट का खतरा बना हुआ है। घरेलू बाजार में मजबूत होते रुपये और शादियों की मांग में धीमी कमी से भी कीमतों पर दबाव रह सकता है।'

दूसरी ओर, कोटक नियो के कमोडिटी व करेंसी प्रमुख अनिंद्य बनर्जी ने चरणबद्ध निवेश की वकालत करते हुए कहा, 'हमारा सुझाव है कि 18 से 24 महीने के नजरिए से धीरे-धीरे सोना संचित (एक्युमुलेट) करते रहें। साथ ही पर्याप्त नकदी रखें ताकि आगे और गिरावट आने पर उसका फायदा उठाया जा सके। लंबी अवधि की वैल्यू और बॉटम पकड़ने के बीच फर्क समझना जरूरी है।'



सोने और चांदी के लिए प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर क्या हैं? अनिंद्य बनर्जी के तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, सोने के स्तर: सोने के लिए 3,500 डॉलर प्रति औंस (एमसीएक्स पर लगभग 1,20,000 रुपये–1,21,000 रुपये) एक मजबूत सपोर्ट है। यदि यह स्तर टूटता है, तो भाव 3,400 डॉलर तक फिसल सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 3,700 डॉलर (एमसीएक्स पर 1,28,000 रुपये–1,29,000 रुपये) अहम रेजिस्टेंस है। चांदी के स्तर: चांदी के लिए तात्कालिक सपोर्ट 40 डॉलर प्रति औंस (घरेलू बाजार में लगभग 1,44,000 रुपये) है। इसके नीचे जाने पर अगला सपोर्ट 38–38.50 डॉलर (घरेलू स्तर पर 1,40,000 रुपये) पर होगा। ऊपर की तरफ 44 डॉलर (एमसीएक्स पर 1,50,000 रुपये–1,52,000 रुपये) बड़ा रेजिस्टेंस है।

दाम पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व का कितना असर?

सोने और चांदी में आया यह हालिया करेक्शन मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, डॉलर के उभार और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रुख से प्रेरित है। जहां शादियों के सीजन में खुदरा खरीदारों के लिए यह राहत लेकर आया है, वहीं वित्तीय निवेशकों के लिए एकमुश्त दांव लगाने के बजाय अनुशासित तरीके से चरणबद्ध खरीदारी करना ही सबसे सुरक्षित रणनीति होगी।