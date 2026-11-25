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सरकार ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) की सेक्शन 301 रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। सरकार ने कहा कि व्यापार से जुड़ी किसी भी चिंता का समाधान इन वार्ताओं के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए।भारत सरकार ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत समेत कई देशों पर नए शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।