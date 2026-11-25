अमेरिकी टैरिफ: भारत बोला- किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त संरचनात्मक क्षमता नहीं; व्यापार समझौते पर क्या कहा?
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Wed, 25 Nov 2026 11:34 PM IST
सार
अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने यह कदम भारत की कथित व्यापार नीतियों और संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से जुड़ी जांच के बाद उठाया है। हालांकि, भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक व्यापार समझौता होने पर टैरिफ घटाकर 17 प्रतिशत किया जा सकता है।
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विस्तार
अमेरिका की ओर से भारत सहित सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का नया प्रस्ताव रखा है। इस पर भारत सरकार ने कहा है कि देश के किसी भी क्षेत्र में संरचनात्मक रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है।
सरकार ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) की सेक्शन 301 रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। सरकार ने कहा कि व्यापार से जुड़ी किसी भी चिंता का समाधान इन वार्ताओं के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर क्या कहा?
भारत सरकार ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत समेत कई देशों पर नए शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।
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सरकार ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) की सेक्शन 301 रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। सरकार ने कहा कि व्यापार से जुड़ी किसी भी चिंता का समाधान इन वार्ताओं के ढांचे के भीतर किया जाना चाहिए।
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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर क्या कहा?
भारत सरकार ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत समेत कई देशों पर नए शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।
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