टाटा समूह से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने का फैसला किया है। यह चुनौती बॉम्बे हाई कोर्ट में दी जाएगी। यह मामला उनके दूसरे पांच साल के कार्यकाल से जुड़ा है।

ट्रस्ट्स ने इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने का मन बनाया है। एन चंद्रशेखरन को टाटा संस के अध्यक्ष पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। उनका यह कार्यकाल पांच साल की अवधि का होगा। टाटा ट्रस्ट्स इस दोबारा नियुक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। यह मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा।

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क्या है टाटा ट्रस्ट्स की चुनौती?

टाटा ट्रस्ट्स ने एन चंद्रशेखरन की टाटा संस के अध्यक्ष पद पर दोबारा नियुक्ति के खिलाफ कदम उठाया है। यह नियुक्ति उनके दूसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए की गई थी। ट्रस्ट्स ने इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में ले जाने का निर्णय लिया है। वे इस दोबारा नियुक्ति को अदालत में चुनौती देंगे।