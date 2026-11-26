देश के तेजी से बढ़ते पैकेज्ड फूड और एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर के लिए विनियामक मोर्चे पर एक बड़ा नीतिगत मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को खाद्य उत्पादों पर 'फ्रंट-ऑफ-पैकेज न्यूट्रिशन लेबलिंग' (FOPNL) को प्रभावी ढंग से लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

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क्या है फ्रंट-ऑफ-पैकेज पोषण लेबलिंग (FOPNL)?

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि वसा (Fat), चीनी (Sugar) और नमक (Salt) की अधिक मात्रा वाले प्रत्येक उत्पाद पर अलग-अलग सचित्र चेतावनी प्रतीक (Pictorial Warning Symbols) लगाना अनिवार्य होगा। '3एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी' द्वारा दायर जनहित याचिका (सिविल रिट याचिका संख्या 437/2024) पर यह ऐतिहासिक निर्देश जारी किया गया है।

फ्रंट-ऑफ-पैकेज पोषण लेबलिंग एक ऐसी प्रणाली है। इसमें खाद्य उत्पादों के पैकेट के सामने ही पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्वरित और आसान तरीके से यह बताना है कि उत्पाद में वसा, चीनी और नमक की कितनी मात्रा है। यह लेबलिंग प्रणाली लोगों को सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है। इससे वे अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प चुन सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं?

अदालत ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को पैकेज के सामने वाले हिस्से पर प्रत्येक पोषक तत्व के लिए अलग चेतावनी देनी होगी:

अलग-अलग हेक्सागोनल लेबल: कई पोषक तत्वों के लिए एक संयुक्त प्रतीक के बजाय फैट, शुगर और सॉल्ट में से प्रत्येक के लिए अलग षट्कोणीय (Hexagonal) चेतावनी लेबल लगाना होगा।

कई पोषक तत्वों के लिए एक संयुक्त प्रतीक के बजाय फैट, शुगर और सॉल्ट में से प्रत्येक के लिए अलग षट्कोणीय (Hexagonal) चेतावनी लेबल लगाना होगा। मानक शब्द और चित्र: प्रत्येक हेक्सागोनल लेबल में संबंधित पोषक तत्व का एक मानक सचित्र निरूपण (Pictogram) होना चाहिए, जिसके साथ स्पष्ट शब्दों में HIGH FAT, HIGH SUGAR या HIGH SALT लिखा होना अनिवार्य है।

प्रत्येक हेक्सागोनल लेबल में संबंधित पोषक तत्व का एक मानक सचित्र निरूपण (Pictogram) होना चाहिए, जिसके साथ स्पष्ट शब्दों में HIGH FAT, HIGH SUGAR या HIGH SALT लिखा होना अनिवार्य है। लेबल का तय आकार: अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, पैकेज के मुख्य डिस्प्ले पैनल के अनुपात में प्रत्येक हेक्सागोन का आकार उस पैनल के 4 से 5 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, पैकेज के मुख्य डिस्प्ले पैनल के अनुपात में प्रत्येक हेक्सागोन का आकार उस पैनल के 4 से 5 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए। फॉन्ट साइज की प्रमुखता: एफएसएसएआई को हेक्सागोन के भीतर टेक्स्ट का फॉन्ट आकार इस तरह निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है कि वह सामान्य खरीद और उपयोग की स्थितियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

ऐसे दिखेंगे लाल लेबल

'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' पर अदालत ने क्या रुख अपनाया?

सुप्रीम कोर्ट ने पोषण मानकों के निर्धारण में तकनीकी बारीकियों पर कड़ा रुख अपनाया है:

टोटल शुगर और सैचुरेटेड फैट का पैमाना: अदालत ने एफएसएसएआई को निर्देश दिया कि चिंताजनक पोषक तत्वों के थ्रेशोल्ड (सीमा) निर्धारण के लिए 'एडेड शुगर' और 'एडेड फैट' के बजाय 'टोटल शुगर' (कुल चीनी) और 'सैचुरेटेड फैट' को आधार बनाया जाए।

अदालत ने एफएसएसएआई को निर्देश दिया कि चिंताजनक पोषक तत्वों के थ्रेशोल्ड (सीमा) निर्धारण के लिए 'एडेड शुगर' और 'एडेड फैट' के बजाय 'टोटल शुगर' (कुल चीनी) और 'सैचुरेटेड फैट' को आधार बनाया जाए। संतुलित थ्रेशोल्ड की अनिवार्यता: पीठ ने रेखांकित किया कि थ्रेशोल्ड सीमा साक्ष्यों के आधार पर ऐसी होनी चाहिए जो न बहुत कम हो और न बहुत अधिक। यदि सीमा बहुत कम रखी गई, तो लगभग सभी उत्पादों पर चेतावनी लग जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं में इसके प्रति संवेदनशीलता खत्म होगी और 'लेबल थकान' (Label Fatigue) पैदा होगी। वहीं सीमा बहुत ऊंची होने पर हानिकारक उत्पाद चेतावनी से बच निकलेंगे।

एफएसएसएआई का प्रस्ताव क्या रहा है?

इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप के बाद नियमों में कई चरणबद्ध बदलाव देखे गए हैं:

पूर्व में दो-चरणीय व्यवस्था: एफएसएसएआई ने शुरुआत में दो चरणों वाली व्यवस्था प्रस्तावित की थी, जिसमें पहले चरण में दो या अधिक पोषक तत्वों की अधिकता वाले उत्पादों पर और बाद में एकल पोषक तत्व वाले उत्पादों पर लेबल लगना था; जिसे याचिकाकर्ता ने अवैज्ञानिक बताकर विरोध किया था।

एफएसएसएआई ने शुरुआत में दो चरणों वाली व्यवस्था प्रस्तावित की थी, जिसमें पहले चरण में दो या अधिक पोषक तत्वों की अधिकता वाले उत्पादों पर और बाद में एकल पोषक तत्व वाले उत्पादों पर लेबल लगना था; जिसे याचिकाकर्ता ने अवैज्ञानिक बताकर विरोध किया था। कनाडाई मॉडल और आईसीएमआर गाइडलाइंस: बाद में एफएसएसएआई ने किसी भी एक पोषक तत्व की सीमा पार होने पर लाल हेक्सागोनल लेबल लगाने का प्रस्ताव रखा, जो मोटे तौर पर कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ये थ्रेशोल्ड आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) के डाइटरी गाइडलाइंस 2024 पर आधारित प्रस्तावित किए गए।

बाद में एफएसएसएआई ने किसी भी एक पोषक तत्व की सीमा पार होने पर लाल हेक्सागोनल लेबल लगाने का प्रस्ताव रखा, जो मोटे तौर पर कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ये थ्रेशोल्ड आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) के डाइटरी गाइडलाइंस 2024 पर आधारित प्रस्तावित किए गए। स्वीटनर्स पर चेतावनी: एफएसएसएआई ने नॉन-कैलोरिक स्वीटनर वाले उत्पादों पर अलग से "CONTAIN NON CALORIC SWEETENER" की चेतावनी और अधिसूचना के बाद 365 दिनों की स्वैच्छिक कार्यान्वयन अवधि का प्रस्ताव भी रखा है।

नियमों के अनुपालन पर क्या कहा गया है?

अदालत ने केवल पैकेजिंग सुधार तक सीमित न रहकर भविष्य की पीढ़ी को जागरूक करने पर भी जोर दिया है:

व्यावहारिक पोषण साक्षरता: केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ-साथ बच्चों को व्यावहारिक पोषण साक्षरता सिखाने के लिए इंटरैक्टिव वर्कशॉप और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियां संचालित की जाएं।

केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ-साथ बच्चों को व्यावहारिक पोषण साक्षरता सिखाने के लिए इंटरैक्टिव वर्कशॉप और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियां संचालित की जाएं। मौजूदा नियमों का कड़ाई से पालन: अदालत ने केंद्र को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियम, 2020 को पूरी तरह लागू करने को कहा है।

आगे की राह क्या होगी?

सर्वोच्च अदालत ने एफएसएसएआई को नए नियमों के मसौदे की प्रगति रिपोर्ट साझा करने और एक औपचारिक हलफनामा पेश करने के लिए 10 सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। इस आदेश के बाद पैकेज्ड फूड और बेवरेज कंपनियों को अपने उत्पादों के फॉर्मूलेशन और पैकेजिंग डिजाइन में बड़े बदलाव करने होंगे, जिससे भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पारदर्शिता और उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा का नया दौर शुरू होगा।