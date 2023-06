PM Modi: पीएम मोदी से मिले गूगल-अमेजन और बोइंग CEO, जैस्सी बोले- भारत में नौकरियों के सृजन के लिए उत्साहित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। यात्रा के अंतिम दिन उन्होंने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और अमेजन सीईओ एंड्रयू जैस्सी से मुलाकात की। बता दें, यात्रा के पहले दिन पीएम ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क से भी मुलाकात की थी।

प्रधानमंत्री से मिलना मेरे लिए गर्व की बात : गूगल सीईओ

पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि राजकीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने उन्हें बताया कि भारत के डिजिटलीकरण कोष में गूगल 10 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है। हम गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे हैं। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना उनके समय से काफी आगे का था लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब दूसरे देश भी इसी कदम पर आगे बढ़ना चाहते हैं।

नौकरियों पर बोले अमेजन सीईओ

वहीं, अमेजन सीईओ एंड्रयू जैस्सी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि भारत में नौकरियों के सृजन के लिए मैं काफी उत्साहित हूं। छोटे और मध्यम प्रकार के व्यापार को डिजिटल रूप से सक्षम और भारतीय कंपनियों और भारतीय उत्पादों को दुनिया भर में निर्यात करने के लिए मैं मदद करूंगा। अमेजन भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। हम पहले ही भारत में 11 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुके हैं। इसके अलावा और 15 बिलियन डॉलर निवेश करने का इरादा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने वाशिंगटन में बोइंग सीईओ डेविड एल कैलहौन से भी मुलाकात की।





