द बोनस मार्केट अपडेट: रक्षाबंधन के दिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 24100 के पार

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सेंसेक्स 297.01 अंक या 0.38 फीसदी की वृद्धि के साथ 77,230.60 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 60.25 अंक या 0.25 फीसदी बढ़कर 24,151.10 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इंफोसिस और एटर्नल जैसी कंपनियों के शेयरों में दो फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए 24,300 से 24,400 का दायरा एक प्रमुख प्रतिरोध बना हुआ है। तेजी के रुझान को मजबूत करने के लिए निफ्टी को 24,400 से ऊपर बंद होना आवश्यक है।शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान में शुरुआत की। सेंसेक्स 300 से अधिक अंक उछल गया। निफ्टी भी 24,100 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा था। इंफोसिस और एटर्नल के शेयरों में 2 फीसदी की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि पिछले दिन की गिरावट के बाद आई है।टोक्यो समय अनुसार दोपहर 12:03 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा में थोड़ा बदलाव आया। जापान का टॉपिक्स 0.9 फीसदी बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.3 फीसदी ऊपर रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.4 फीसदी बढ़ा। शंघाई कम्पोजिट में 0.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा भी 0.3 फीसदी ऊपर रहा।