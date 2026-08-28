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द बोनस मार्केट अपडेट: रक्षाबंधन के दिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 24100 के पार

Fri, 28 Aug 2026 09:49 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 28 Aug 2026 09:49 AM IST
सार

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स 300 से अधिक अंक उछला और निफ्टी 24,100 के ऊपर रहा। इंफोसिस और एटर्नल के शेयरों में दो फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक रुझान दिखा। जानें बाजार विशेषज्ञों की राय और आगे की चाल।

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सेंसेक्स ओपनिंग बेल - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ खुला। पिछले दिन महीने के अंत की समाप्ति सत्र में तेज गिरावट के बाद निवेशकों में घबराहट थी। आज बाजार में सकारात्मक शुरुआत से निवेशकों को राहत मिली है।
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सेंसेक्स 297.01 अंक या 0.38 फीसदी की वृद्धि के साथ 77,230.60 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 60.25 अंक या 0.25 फीसदी बढ़कर 24,151.10 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इंफोसिस और एटर्नल जैसी कंपनियों के शेयरों में दो फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए 24,300 से 24,400 का दायरा एक प्रमुख प्रतिरोध बना हुआ है। तेजी के रुझान को मजबूत करने के लिए निफ्टी को 24,400 से ऊपर बंद होना आवश्यक है।
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आज बाजार में क्या खास रहा?
शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान में शुरुआत की। सेंसेक्स 300 से अधिक अंक उछल गया। निफ्टी भी 24,100 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा था। इंफोसिस और एटर्नल के शेयरों में 2 फीसदी की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि पिछले दिन की गिरावट के बाद आई है।
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वैश्विक बाजारों का रुझान कैसा रहा?
टोक्यो समय अनुसार दोपहर 12:03 बजे तक एसएंडपी 500 वायदा में थोड़ा बदलाव आया। जापान का टॉपिक्स 0.9 फीसदी बढ़ा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.3 फीसदी ऊपर रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.4 फीसदी बढ़ा। शंघाई कम्पोजिट में 0.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा भी 0.3 फीसदी ऊपर रहा।
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