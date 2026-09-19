एनटीपीसी: जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स से 413 करोड़ रुपये की बैटरी भंडारण परियोजना का अनुबंध समाप्त, जानें सबकुछ

एनटीपीसी ने महाराष्ट्र के मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में 400-एमडब्ल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजना के लिए जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। यह घोषणा शनिवार, 19 सितंबर 2026 को की गई। एनटीपीसी ने ठेकेदार पर अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा न करने और परियोजना में अपेक्षित प्रगति हासिल न करने का आरोप लगाया है।

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क्या था विवाद का कारण?

यह परियोजना मार्च 2026 में 413.37 करोड़ रुपये के कुल अनुबंध मूल्य पर आवंटित की गई थी। इसे राष्ट्रीय ऊर्जा उद्देश्यों के अनुरूप 15 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। हालांकि, परियोजना में महत्वपूर्ण गतिविधियों में काफी देरी देखी गई। एनटीपीसी ने जीआरआईएल को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक अनुबंध संबंधी सूचना जारी की थी। लेकिन जीआरआईएल आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने में विफल रही। इसलिए एनटीपीसी ने तत्काल प्रभाव से अनुबंध समाप्त कर दिया। अनुबंध प्रावधानों के अनुसार, एनटीपीसी ने जीआरआईएल की लगभग 91 करोड़ रुपये की उपलब्ध प्रतिभूतियां भुना ली हैं।एनटीपीसी ने जीआरआईएल के जोखिम और लागत पर परियोजना की फिर से निविदा जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी परियोजना के शीघ्र फिर से आवंटन और समय पर कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है।

एनटीपीसी के अनुसार, जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रही। परियोजना की प्रगति भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। महत्वपूर्ण गतिविधियों में काफी देरी हुई, जिससे NTPC को अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा। एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। यह देश की एक चौथाई बिजली मांग को पूरा करती है।

जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स ने क्या कहा?

जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स ने 16 सितंबर 2026 को एक नियामक फाइलिंग में बताया था कि उसने एनटीपीसी को अनुबंध समाप्ति की सूचना दी थी। कंपनी ने अप्रत्याशित घटना और युद्ध जोखिम की परिस्थितियों का हवाला दिया था। साथ ही, अनुबंध प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को भी कारण बताया था।