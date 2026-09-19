विमानन: स्पाइसजेट की उड़ानों में देरी से दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरातफरी, यात्रियों की परेशानी का जिम्मेदार कौन?

त्योहारी सीजन या छुट्टियों में सफर पर निकलना और एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़े, तो कैसा लगेगा? शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के यात्रियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार उड़ानों में हो रही देरी की वजह से एक बार फिर स्पाइसजेट सुर्खियों में है और यात्रियों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट पर शनिवार को आखिर क्या हुआ?

शनिवार (19 सितंबर) को दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयरलाइन की तीन उड़ानों में बहुत ज्यादा देरी हुई, जिससे यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। स्थिति ऐसी हो गई कि दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी (DIAL) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बोर्डिंग गेट पर परेशान खड़े यात्रियों का एक वीडियो शेयर करना पड़ा। DIAL ने इस अव्यवस्था के लिए यात्रियों से खेद जताया और कहा कि उनकी टीमें एयरलाइन के साथ मिलकर हालात सामान्य करने में जुटी हैं।

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कौन-सी उड़ानें हुईं प्रभावित और कंपनी ने क्या सफाई दी?

स्पाइसजेट के बयान के अनुसार, दिल्ली से लेह जाने वाली दो फ्लाइट्स (SG121 और SG127) और दिल्ली से जम्मू जाने वाली फ्लाइट (SG2160) में 'परिचालन कारणों' (ऑपरेशनल रीजन्स) से देरी हुई। हालांकि, एयरलाइन ने बाद में यह साफ किया कि ये उड़ानें देरी से ही सही, लेकिन अपने गंतव्य (डेस्टिनेशन) पर सुरक्षित उतर चुकी हैं। कंपनी ने यात्रियों को हुई इस असुविधा के लिए माफी भी मांगी है।

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क्या स्पाइसजेट के यात्रियों के साथ यह पहली बार हो रहा है?

बिल्कुल नहीं। यह कोई इकलौती घटना नहीं है। कुछ ही दिन पहले, 15 सितंबर को भी लगभग 200 यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी हंगामा किया था। उस वक्त स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली उड़ानों का शेड्यूल कई बार बदला गया था, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा था। लगातार हो रही इन घटनाओं से एयरलाइन की सर्विस और टाइम मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

लगातार हो रही इन दिक्कतों पर सरकार क्या कर रही है?

स्पाइसजेट पिछले कुछ समय से कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले हफ्ते ही नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने यह साफ किया था कि उनका मंत्रालय और विमानन नियामक संस्था डीजीसीए स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति (फाइनेंशियल्स) और उसके कामकाज पर करीब से नजर रख रही है। बता दें कि दिल्ली का आईजीआई देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जहां रोज लगभग 1,300 उड़ानों की आवाजाही होती है, ऐसे में किसी भी एयरलाइन की लापरवाही से एक बड़ा एयर-ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है।