सिल्वर फ्यूचर: चांदी वायदा में बड़ी गिरावट, 2,024 रुपये सस्ता हुआ भाव, जानिए क्या कह रहे आंकड़े

सोमवार को चांदी के वायदा भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कारोबारियों द्वारा अपनी हिस्सेदारी घटाने से कीमतों में 2,024 रुपये की कमी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी 2,39,579 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय है।

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चांदी के भाव क्यों गिरे?

यह गिरावट 0.84 फीसदी की रही, जिससे बाजार में नकारात्मक धारणा बनी। इस दौरान कुल 2,096 लॉट का कारोबार हुआ, जो बिकवाली के बढ़ते दबाव को दर्शाता है। विश्लेषकों का कहना है कि कारोबारियों की बिकवाली के कारण चांदी की कीमतों पर मुख्य रूप से दबाव पड़ा। वैश्विक बाजार में भी सफेद धातु कमजोर रही, जिससे घरेलू बाजार को कोई समर्थन नहीं मिला। न्यूयॉर्क में चांदी 0.20 फीसदी की गिरावट के साथ 66.12 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी, जो अंतरराष्ट्रीय रुझान को दर्शाता है।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वायदा कारोबार में प्रतिभागियों ने अपनी खरीदारी कम कर दी। उन्होंने अपनी मौजूदा हिस्सेदारी बेची, जिससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। इस बिकवाली के कारण चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमतों में कमी आई। यह गिरावट मुख्य रूप से निवेशकों के रुख में बदलाव का परिणाम है।

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वैश्विक बाजार में चांदी की क्या स्थिति है?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की चमक फीकी पड़ी है। न्यूयॉर्क में सफेद धातु 0.20 फीसदी की गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी। इसका भाव 66.12 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख का असर घरेलू वायदा बाजार पर भी दिखा।