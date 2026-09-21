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आईटी: सरकार का माइक्रोसॉफ्ट को निर्देश- डेटा केंद्र बिजली के स्रोतों के पास बनाएं, लागत घटाएं; जानिए सबकुछ

Mon, 21 Sep 2026 03:59 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 21 Sep 2026 03:59 PM IST
सार

भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट से भविष्य के डेटा केंद्रों को बिजली उत्पादन स्रोतों के करीब स्थापित करने का आग्रह किया है। इससे कंपनी और देश दोनों की लागत कम होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपना चौथा क्लाउड क्षेत्र भी लॉन्च किया।

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Govt asks Microsoft to set up data centres closer to power generation sites
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला - फोटो : ANI

विस्तार
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भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से भविष्य के डेटा केंद्रों को बिजली उत्पादन स्रोतों के करीब स्थापित करने का आग्रह किया है। सरकार का मानना है कि यह कदम कंपनी और देश दोनों के लिए परिचालन लागत में कमी लाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के चौथे भारत क्लाउड क्षेत्र के शुभारंभ के अवसर पर यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया।

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कृष्णन ने बताया कि चेन्नई जैसे तटीय केबल लैंडिंग हब के बजाय बिजली स्रोतों के पास डेटा केंद्र बनाना अधिक आसान और किफायती होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां बिजली उत्पन्न होती है, उसके करीब जाना कहीं अधिक किफायती होगा। सरकार देश और दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेजी से अनुमोदन की सुविधा जारी रखेगी। 
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माइक्रोसॉफ्ट ने सोमवार को हैदराबाद में औपचारिक रूप से अपने चौथे भारत क्लाउड क्षेत्र का शुभारंभ किया। यह देश के डिजिटल और एआई बुनियादी ढांचे के लिए उसके 20.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इंडिया साउथ सेंट्रल क्षेत्र 6 अगस्त 2026 को सामान्य रूप से उपलब्ध हो गया था। यह पुणे, चेन्नई और मुंबई में कंपनी के मौजूदा क्षेत्रों में शामिल हो गया है, जिससे भारत में माइक्रोसॉफ्ट की उपस्थिति मजबूत हुई है।

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क्या डेटा केंद्र बिजली स्रोतों के पास होने चाहिए?

एस कृष्णन ने इस लॉन्च को भारत के डेटा केंद्र और एआई बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश को एक साथ सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनानी होगी। साथ ही, घरेलू, संप्रभु कंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण भी करना होगा। बिजली उत्पादन स्रोतों के पास डेटा केंद्र स्थापित करने से ऊर्जा लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। यह डेटा केंद्रों के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसमिशन हानियों को भी कम किया जा सकता है।

भारत एआई के लिए एक शक्ति केंद्र कैसे बन सकता है?

कृष्णन ने कहा कि भारत की 1.4 अरब लोगों की आबादी का पैमाना बहुत बड़ा है। इसके बढ़ते डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ, यह बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करता है। यह डेटा एआई अनुप्रयोगों के लिए एक "खजाने का घर" बनाता है। उन्होंने कहा कि यह भारत को "दुनिया का अनुप्रयोग शक्ति केंद्र" बनने की क्षमता देता है। यह देश के तकनीकी विकास और नवाचार के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत में डेटा केंद्र स्थापित करना क्यों आसान है?

कृष्णन ने बताया कि भारत की कर नीतियां, कारोबार करने में आसानी, और नया दूरसंचार कानून सहायक हैं। ये सुविधाएं भारत में डेटा केंद्र बनाना और उन्हें ग्रिड से जोड़ना कई अन्य देशों की तुलना में सरल बनाती हैं। नए दूरसंचार कानून से सुविधाओं का आसान इंटरकनेक्शन संभव हुआ है। यह देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है। सरकार की अनुकूल नीतियां विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं।

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