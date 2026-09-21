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एनएसई आईपीओ: बोली के आखिरी दिन चार गुने तक सब्सक्राइब; देश के दूसरा सबसे बड़े आईपीओ की 24 सितंबर को लिस्टिंग

Mon, 21 Sep 2026 03:32 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 21 Sep 2026 03:32 PM IST
सार

एनएसई का 22,569 करोड़ रुपये का आईपीओ आखिरी दिन करीब 4 गुना भरा। एंकर निवेशकों से 6,746 करोड़ जुटाने के बाद जानिए कैटेगरी-वाइज आंकड़े, वैल्यूएशन और 24 सितंबर की लिस्टिंग की पूरी डिटेल। पूरी खबर पढ़ें।

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NSE IPO Subscribed Nearly 4 Times on Final Day; Market Debut Set for September 24
एनएसई आईपीओ - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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देश के सबसे बड़े शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 22,569 करोड़ रुपये के आईपीओ (आईपीओ) में दांव लगाने का आज अंतिम दिन था। बोली लगाने के आखिरी दिन सोमवार को दोपहर 2:35 बजे तक निवेशकों की ओर से इस पब्लिक इश्यू को जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला है। आंकड़े बताते हैं कि आईपीओ अब तक कुल 3.92 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में यह हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये के आईपीओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बन गया है, जिसने साल 2022 में आए एलआईसी (एलआईसी) के 21,000 करोड़ रुपये के इश्यू को भी पछाड़ दिया है।

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आईपीओ को किस कैटेगरी से कितना सब्सक्रिप्शन मिला है?

बीएसई (BSE) पर उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, एनएसई आईपीओ में कुल 8.86 करोड़ (8,86,42,911) शेयरों की बिक्री की पेशकश की गई थी, जिसके मुकाबले दोपहर 2:35 बजे तक 34.78 करोड़ (34,78,26,096) शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं। 

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विभिन्न निवेशक श्रेणियों की मांग का ब्योरा इस प्रकार है:

  • क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी): संस्थागत निवेशकों के कोटे में सबसे ज्यादा 7.99 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया है।
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  • गैर-संस्थागत निवेशक (एनआईआई): हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 5.07 गुना भरा है।
  • रिटेल निवेशक: रिटेल निवेशकों की श्रेणी में अब तक 1.13 गुना बोलियां मिली हैं।

एंकर इन्वेस्टर्स और कंपनी के वैल्यूएशन की क्या स्थिति है?

पब्लिक इश्यू खुलने से ठीक पहले दिग्गज संस्थागत निवेशकों ने इसमें भारी विश्वास दिखाया था। एनएसई ने पिछले सप्ताह बुधवार को एंकर निवेशकों से 6,746 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर राउंड में देश की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एलआईसी (एलआईसी) के अलावा गोल्डमैन सैक्स और फाइडेलिटी जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों ने हिस्सा लिया। साथ ही जीआईसी सिंगापुर, अबु धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए), नॉर्जीस बैंक, इस्टस्प्रिंग और एचएसबीसी ग्लोबन असेट मैनेजमेंट जैसे प्रमुख सोवरन वेल्थ फंड्स भी एंकर अलॉटमेंट में शामिल रहे।

एक्सचेंज ने इस इश्यू के लिए 1,700 रुपये से 1,785 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर एनएसई का कुल मूल्यांकन 4.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है।

इस पब्लिक इश्यू का ढांचा कैसा है और किसे मिलेगा पैसा?

यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) पर आधारित है, जिसके तहत मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 12.64 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जा रही है। पूरी तरह ओएफएस होने के कारण शेयर बिक्री से मिलने वाली पूरी राशि सीधे मौजूदा शेयरधारकों को मिलेगी और एनएसई को इसमें से कोई फंड प्राप्त नहीं होगा।



उल्लेखनीय है कि शुरुआत में 14.9 करोड़ शेयरों के ओएफएस की योजना बनाई गई थी, जिससे इश्यू साइज लगभग 30,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। हालांकि, ओएफएस का आकार घटाकर 12.64 करोड़ शेयर किए जाने से कुल आईपीओ का आकार घटकर 22,569 करोड़ रुपये रह गया है।

बाजार में कब होगी लिस्टिंग और क्यों खास है यह उपलब्धि?

प्राइमरी मार्केट में मजबूत मांग के बाद एनएसई के शेयरों की 24 सितंबर को शेयर बाजार में लिस्टिंग होने की उम्मीद है। यह पब्लिक इश्यू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। एनएसई की लिस्टिंग की योजनाएं पिछले लगभग एक दशक से नियामक अड़चनों और को-लोकेशन विवाद से जुड़े मुद्दों के कारण अटकी हुई थीं। लंबे इंतजार के बाद बाजार में इसकी एंट्री भारतीय पूंजी बाजार के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

संस्थागत और गैर-संस्थागत निवेशकों की मजबूत हिस्सेदारी के चलते एनएसई का आईपीओ सफलतापूर्वक ओवरसब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 10 वर्षों के लंबे इंतजार और कानूनी बाधाओं को पार करने के बाद अब पूरी मार्केट की नजरें 24 सितंबर को होने वाली इसकी बाजार लिस्टिंग पर टिकी हैं।

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