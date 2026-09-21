द बोनस मार्केट अपडेट: सेंसेक्स 564 अंक उछला, निफ्टी 23400 के पार, जानिए शेयर बाजार का कैसा रहा प्रदर्शन

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 564.03 अंक बढ़कर 74,858.99 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 67.90 अंक की वृद्धि के साथ 23,414.30 के स्तर पर पहुंच गया।

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हालिया नुकसान के बाद खरीदारी बढ़ने से बाजार को सहारा मिला। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और प्राथमिक बाजार की बढ़ी हुई गतिविधियां लाभ को सीमित कर रही थीं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्रीय सूचकांकों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। निफ्टी आईटी क्षेत्र में मामूली गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी फार्मा सबसे अधिक लाभ में रहा, जिसके बाद एफएमसीजी क्षेत्र का स्थान था। आईटीसी और सन फार्मा के शेयरों में 2 फीसदी की वृद्धि हुई। मध्य पूर्व और रूस-यूक्रेन युद्ध में संघर्ष बढ़ने के बावजूद ब्रेंट कच्चा तेल 102 डॉलर से नीचे आ गया। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से तेल के बढ़ते प्रवाह के कारण हुआ।वैश्विक बाजारों में भी मजबूती का रुख देखा गया। लंदन समय अनुसार सुबह 9:47 बजे तक स्टॉक्स यूरोप 600 में 0.9 फीसदी की वृद्धि हुई। एसएंडपी 500 वायदा 0.7 फीसदी ऊपर चढ़ा। नैस्डैक 100 वायदा में 1.1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा भी 0.7 फीसदी बढ़ा।एमएससीआई एशिया पैसिफिक सूचकांक में 1.1 फीसदी की वृद्धि हुई। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स सूचकांक 1.5 फीसदी ऊपर बंद हुआ। यह वैश्विक स्तर पर सकारात्मक कारोबारी माहौल को दर्शाता है। निवेशकों ने विभिन्न क्षेत्रों में खरीदारी की।