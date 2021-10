Share market news: सेंसेक्स में 459 अंकों की बढ़त, अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

सोमवार को शेयर बाजार अब तक के अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचकर बंद हुआ। 459.64 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 61,765.59 अंकों पर पहुंच गया। जबकि निफ्टी ने 138.50 अंकों की बढ़त दर्ज की और ये 18,477.05 पर बंद हुआ।

Sensex rallies 459.64 pts to end at fresh all-time high of 61,765.59; Nifty surges 138.50 pts to record 18,477.05