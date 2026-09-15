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₹2,000 से ज्यादा की UPI पेमेंट पर कितने कटेंगे पैसे? UPI के नए नियम का पूरा गणित समझिए

Tue, 15 Sep 2026 10:02 PM IST
Adarsh Jha अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Adarsh Jha Updated Tue, 15 Sep 2026 10:02 PM IST
How much will be deducted for UPI payments exceeding ₹2,000? Understand the full breakdown of the new UPI rule
यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है... नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है... 15 अक्टूबर से चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाया जाएगा। ये सब सुनकर कन्फ्यूज़ हो गए तो वीडियो में अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको एकदम आसाम भाषा में बताएंगे की आखिर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। और मां लीजिए की अगर आपको आपने दोस्त को भी 2000 से ज्यादा पैसे भेजने हैं तो क्या उसमें भी चार्ज लगेगा?
 
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