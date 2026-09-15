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₹2,000 से ज्यादा की UPI पेमेंट पर कितने कटेंगे पैसे? UPI के नए नियम का पूरा गणित समझिए
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:02 PM IST
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यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर है... नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है... 15 अक्टूबर से चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाया जाएगा। ये सब सुनकर कन्फ्यूज़ हो गए तो वीडियो में अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको एकदम आसाम भाषा में बताएंगे की आखिर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। और मां लीजिए की अगर आपको आपने दोस्त को भी 2000 से ज्यादा पैसे भेजने हैं तो क्या उसमें भी चार्ज लगेगा?
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