द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में बिकवाली जारी; सेंसेक्स 400 अंक गिरा, निफ्टी 23,700 के नीचे

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 400 अंक लुढ़क गया। निफ्टी भी 23,700 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गया। अडानी एंटरप्राइजेज और एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा नुकसान वाले शेयरों में रहे।

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बाजार में गिरावट के क्या कारण रहे?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें बाजार पर दबाव डाल रही हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड की दर वृद्धि की चिंताएं भी बनी हुई हैं। आईपीओ बाजार में लगातार तेजी भी गिरावट का एक कारण है। इन सभी कारकों ने बाजार को नीचे धकेला है। भारतीय बेंचमार्क सूचकांक लगभग सपाट खुले थे। हालांकि, पूरे सत्र के दौरान वे दबाव में रहे। बड़े शेयरों में लगातार बिकवाली देखी गई। इससे बाजार की धारणा कमजोर हुई।

बाजार में गिरावट के कई प्रमुख कारण सामने आए हैं। कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की चिंताएं भी हैं। इससे विदेशी निवेश पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, आईपीओ बाजार में अत्यधिक तेजी भी बाजार को प्रभावित कर रही है। इन सभी कारकों ने मिलकर बाजार में मंदी का माहौल बनाया।

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विश्लेषक क्या कह रहे हैं?

विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी का निकट भविष्य का रुझान नकारात्मक बना हुआ है। यदि निफ्टी 24,025 के स्तर से नीचे बना रहता है, तो और गिरावट आ सकती है। यह गिरावट निफ्टी को 23,600-23,500 के मुख्य समर्थन क्षेत्र तक ले जा सकती है। यह समर्थन बैंड पिछले बड़े गैप क्षेत्र से बना है। जुलाई 2026 का निचला स्तर भी इसी बैंड में आता है।

वैश्विक बाजारों का क्या हाल रहा?

वैश्विक बाजारों में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला। टोक्यो समय अनुसार सुबह 10:42 बजे तक एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में मामूली बदलाव आया। जापान का निक्केई 225 फ्यूचर्स 0.1 फीसदी ऊपर रहा। वहीं, जापान का टॉपिक्स 0.4 फीसदी नीचे गिरा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी 0.6 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग 0.7 फीसदी नीचे रहा। शंघाई कंपोजिट में 0.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ।