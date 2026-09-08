अर्थ जगत की सुर्खियां: मारुति 20 हजार तक बढ़ाएगा दाम; ग्रामीण क्षेत्रों में भी 25 दिन में एलपीजी बुकिंग
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 08 Sep 2026 09:07 AM IST
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मारुति सुजुकी इंडिया ने बढ़ती लागत का हवाला देते हुए कारों के चुनिंदा मॉडलों के दाम 20,000 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा, बढ़ी कीमतें इसी माह से लागू होंगी। यह मई के बाद से कीमतों में तीसरी वृद्धि है। तब से कंपनी 80,000 रुपये तक दाम बढ़ा चुकी है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में भी 25 दिन में एलपीजी बुकिंग
केंद्र ने शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एलपीजी बुकिंग की समयसीमा 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दी है। यह निर्णय एलपीजी रिफिल के लंबित मामलों में आ रही कमी को देखते हुए लिया गया है। तेल विपणन कंपनियों को इस फैसले को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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