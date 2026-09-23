बिजनेस अपडेट्स: पीएम मोदी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के लिए दिसंबर में कनाडा जाएंगे; सीईपीए अहम रणनीतिक कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दिसंबर में कनाडा की यात्रा कर सकते हैं। इस संभावित दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में कनाडा का दौरा कर सकते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और चल रहे व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) से जुड़े अहम समझौतों को अंतिम रूप देना है। हाल के महीनों में भारत और कनाडा के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बैठकों और रणनीतिक वार्ताओं के बाद इस संभावित यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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