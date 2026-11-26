{"_id":"6b081ab962c979c5fd01acaf","slug":"tvs-family-property-dispute-lakshmi-venu-moves-madras-high-court-what-is-the-full-story-explainer-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एक्सप्लेनर: टीवीएस परिवार में बेटे-बेटी के अधिकारों पर महासंग्राम, कानूनी पेंच में क्यों उलझी अरबों की विरासत?","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

विज्ञापन



यह सिर्फ एक पिता और बेटी के बीच संपत्ति का विवाद नहीं है। इससे भारत के बड़े पारिवारिक कारोबारी समूहों में उत्तराधिकार, बेटियों के संपत्ति अधिकार, पारिवारिक समझौतों की वैधता और शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसे सवाल भी जुड़े हैं। इस एक्सप्लेनर में समझेंगे कि टीवीएस समूह क्या है, परिवार में विवाद की शुरुआत कैसे हुई, दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं, कानून क्या कहता है और अब इस मामले में क्या स्थिति है। विज्ञापन भारत के बड़े कारोबारी घरानों में शामिल टीवीएस समूह इन दिनों चर्चा में है। इसकी वजह कोई नया कारोबार या इनवेस्टमेंट प्लान नहीं, बल्कि परिवार के भीतर छिड़ी संपत्ति और विरासत की लड़ाई है। धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिवार की संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे और अपने कानूनी हिस्से की मांग की है। इस विवाद में एक तरफ वेणु श्रीनिवासन और उनके बेटे सुदर्शन वेणु हैं, जबकि दूसरी तरफ बेटी लक्ष्मी वेणु और उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन हैं।

Trending Videos

सबसे पहले जानिए टीवीएस समूह क्या है और परिवार में कौन-कौन हैं?

टीवीएस की शुरुआत 1911 में टी.वी. सुंदरम अयंगर ने की थी। यह समूह ऑटोमोबाइल, दोपहिया और तिपहिया वाहन, ऑटो पार्ट्स, फाइनेंस और अन्य कारोबारों में सक्रिय है। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और परिवार की अलग-अलग शाखाओं ने कई कंपनियों की जिम्मेदारी संभाली।



टीवीएस को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि समूह की सभी कंपनियां एक ही इकाई नहीं हैं। टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस होल्डिंग्स, सुंदरम-क्लेटन और टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज अलग-अलग कारोबारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में शेयरहोल्डिंग, प्रबंधन और परिवार के आर्थिक हितों की संरचना भी अलग-अलग है। इस विवाद के केंद्र में टीवीएस परिवार की वह शाखा है, जिसका नेतृत्व वेणु श्रीनिवासन करते हैं।



परिवार के प्रमुख सदस्यों को समझिए: वेणु श्रीनिवासन: टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस और परिवार की इस शाखा के प्रमुख। वह टीवीएस समूह के प्रमुख कारोबारी चेहरों में शामिल रहे हैं।

टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस और परिवार की इस शाखा के प्रमुख। वह टीवीएस समूह के प्रमुख कारोबारी चेहरों में शामिल रहे हैं। मल्लिका श्रीनिवासन: वेणु श्रीनिवासन की पत्नी और ट्रैक्टर निर्माता कंपनी TAFE (ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड) की चेयरपर्सन। वह देश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिनी जाती हैं। बता दें कि TAFE अमाल्गमेशंस ग्रुप का हिस्सा है, जो एक अलग पारिवारिक कारोबारी समूह है और इसका स्वामित्व वेणु श्रीनिवासन की पैतृक संपत्ति से अलग है।

वेणु श्रीनिवासन की पत्नी और ट्रैक्टर निर्माता कंपनी TAFE (ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड) की चेयरपर्सन। वह देश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिनी जाती हैं। बता दें कि TAFE अमाल्गमेशंस ग्रुप का हिस्सा है, जो एक अलग पारिवारिक कारोबारी समूह है और इसका स्वामित्व वेणु श्रीनिवासन की पैतृक संपत्ति से अलग है। लक्ष्मी वेणु: वेणु और मल्लिका की बेटी। वह सुंदरम-क्लेटन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और TAFE में वाइस चेयरपर्सन की जिम्मेदारी भी संभालती हैं।

वेणु और मल्लिका की बेटी। वह सुंदरम-क्लेटन की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और TAFE में वाइस चेयरपर्सन की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। सुदर्शन वेणु: वेणु और मल्लिका के बेटे। वह टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यानी एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग कंपनियों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विवाद भी इसी कारोबारी विरासत और उसके पीछे मौजूद संपत्ति के आर्थिक बंटवारे को लेकर है। टीवीएस की शुरुआत 1911 में टी.वी. सुंदरम अयंगर ने की थी। यह समूह ऑटोमोबाइल, दोपहिया और तिपहिया वाहन, ऑटो पार्ट्स, फाइनेंस और अन्य कारोबारों में सक्रिय है। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और परिवार की अलग-अलग शाखाओं ने कई कंपनियों की जिम्मेदारी संभाली।टीवीएस को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि समूह की सभी कंपनियां एक ही इकाई नहीं हैं। टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस होल्डिंग्स, सुंदरम-क्लेटन और टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज अलग-अलग कारोबारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में शेयरहोल्डिंग, प्रबंधन और परिवार के आर्थिक हितों की संरचना भी अलग-अलग है। इस विवाद के केंद्र में टीवीएस परिवार की वह शाखा है, जिसका नेतृत्व वेणु श्रीनिवासन करते हैं।यानी एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग कंपनियों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विवाद भी इसी कारोबारी विरासत और उसके पीछे मौजूद संपत्ति के आर्थिक बंटवारे को लेकर है।

विज्ञापन

विवाद की असली वजह क्या है?

इस पूरे विवाद की जड़ परिवार की संपत्ति और कारोबार में हिस्सेदारी का बंटवारा है। लक्ष्मी वेणु और उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन का आरोप है कि परिवार की संपत्ति का ऐसा बंटवारा प्रस्तावित किया गया, जिसमें बेटे सुदर्शन को बहुत बड़ा हिस्सा मिला, जबकि बेटी लक्ष्मी के हिस्से में अपेक्षाकृत बेहद कम संपत्ति आई।



दूसरी तरफ वेणु श्रीनिवासन और सुदर्शन का पक्ष है कि परिवार में पहले ही सहमति से समझौते हो चुके हैं। कारोबार और संपत्ति का बंटवारा परिवार के सदस्यों की सहमति से किया गया था, इसलिए अब पुराने समझौतों को दोबारा खोलने का कोई आधार नहीं है।



यहां विवाद को दो हिस्सों में समझते हैं

कारोबार की जिम्मेदारी किसके पास है? परिवार में कारोबारी जिम्मेदारियां बांटी गईं। सुदर्शन टीवीएस मोटर के प्रमुख पद पर हैं, जबकि लक्ष्मी सुंदरम-क्लेटन और TAFE से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं।



कारोबार और संपत्ति का वास्तविक मालिकाना हक किसके पास है? लक्ष्मी का कहना है कि किसी कंपनी का प्रबंधन संभालना और उस कंपनी या परिवार की संपत्ति में आर्थिक हिस्सेदारी मिलना अलग-अलग बातें हैं। केवल कारोबारी जिम्मेदारियां बांट देने से परिवार की संयुक्त संपत्ति का कानूनी बंटवारा नहीं हो जाता। उनके पक्ष का कहना है कि परिवार की संपत्तियों का पारदर्शी मूल्यांकन और सभी सदस्यों की सहमति से आर्थिक बंटवारा नहीं हुआ है।



वेणु श्रीनिवासन का पक्ष इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि संपत्तियों और कारोबारों के बंटवारे को लेकर पहले से समझौते मौजूद हैं और उन्हें लागू भी किया गया है। यही वह कानूनी सवाल है जिसका जवाब अब अदालत में तलाशा जाएगा।

विज्ञापन

95:5 का बंटवारा क्या है, जिस पर इतना विवाद हो रहा है?

इस विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा 95:5 के कथित बंटवारे की हो रही है। लक्ष्मी वेणु के वकील सी. आर्यमा सुंदरम ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि लक्ष्मी को यह जानकारी मिली थी कि प्रस्तावित संपत्ति बंटवारे में उनके भाई सुदर्शन को करीब 95 प्रतिशत और उन्हें केवल 5 प्रतिशत हिस्सा मिलने की स्थिति बन रही है। लक्ष्मी के पक्ष का सवाल है कि जब दोनों बच्चे एक ही परिवार के उत्तराधिकारी हैं, तो आर्थिक हिस्सेदारी में इतना बड़ा अंतर क्यों रखा गया?



लक्ष्मी की तरफ से यह भी कहा गया है कि उन्होंने इस बंटवारे के आधार, संपत्तियों के मूल्यांकन और परिवार के बीच हुए समझौतों के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।



हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। 95:5 का आंकड़ा विवाद में सामने आया एक दावा और प्रस्तावित अनुपात है। इसे आधिकारिक शेयरहोल्डिंग का अनुपात नहीं समझना चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक, परिवार के भीतर एक साल से अधिक समय तक बातचीत और मध्यस्थता की कोशिश की गई, लेकिन समाधान न निकलने पर कानूनी रास्ता अपनाया गया।



इस विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू कंपनियों के मूल्य का अंतर है। बाजार आंकड़ों के अनुसार, टीवीएस मोटर कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 2 लाख करोड़ रुपये, टीवीएस होल्डिंग्स का लगभग 27,000 करोड़ रुपये, जबकि सुंदरम-क्लेटन का बाजार पूंजीकरण लगभग 2,000 करोड़ रुपये है। हालांकि, किसी सूचीबद्ध कंपनी के बाजार पूंजीकरण को सीधे परिवार की निजी संपत्ति या किसी व्यक्ति के उत्तराधिकार के हिस्से के बराबर नहीं माना जा सकता।

विवाद कब और कैसे शुरू हुआ?

इस मामले को समझने के लिए 2017 से 2026 के बीच की प्रमुख घटनाओं को समझना जरूरी है:



2017: परिवार के समझौते को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे

वेणु श्रीनिवासन के पक्ष का कहना है कि 2017 में परिवार के सदस्यों के बीच लिखित समझौता हुआ था, जिसके जरिए पुश्तैनी संपत्तियों के बंटवारे और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई थी। वेणु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क है कि जब HUF ही अस्तित्व में नहीं है, तो अब दोबारा बंटवारे की मांग नहीं की जा सकती। वहीं लक्ष्मी के पक्ष का कहना है कि बड़े टीवीएस परिवार से वेणु श्रीनिवासन की शाखा को जो संपत्तियां मिलीं, उनका परिवार के भीतर विधिवत और पूर्ण आर्थिक बंटवारा नहीं हुआ था।



2020: टीवीएस परिवार की चार शाखाओं के बीच बड़ा पुनर्गठन

टीवीएस परिवार की चार शाखाओं के बीच एक महत्वपूर्ण फैमिली अरेंजमेंट हुआ, जिसका उद्देश्य होल्डिंग संरचना को व्यवस्थित करना और क्रॉस-होल्डिंग को कम करना था। 10 दिसंबर 2021 को कंपनी ने जानकारी दी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से इस स्कीम को मंजूरी मिल गई है। हालांकि, टीवीएस मोटर कंपनी ने शेयर बाजार को स्पष्ट किया था कि वह स्वयं इस फैमिली अरेंजमेंट की पक्षकार नहीं थी। लक्ष्मी और मल्लिका का तर्क है कि यह समझौता समूह की अलग-अलग शाखाओं के बीच पुनर्गठन था, न कि वेणु की शाखा के भीतर बेटे और बेटी के बीच संपत्ति का अंतिम आर्थिक बंटवारा।



मार्च 2024: चार सदस्यों के बीच हुआ नया एमओयू

वेणु श्रीनिवासन, मल्लिका श्रीनिवासन, लक्ष्मी वेणु और सुदर्शन वेणु के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर हुए। लक्ष्मी और मल्लिका का कहना है कि यह समझौता मुख्य रूप से टीवीएस ब्रांड के इस्तेमाल, ट्रेडमार्क और नॉन-कॉम्पिट शर्तों तक सीमित था और इसमें सभी संपत्तियों का मूल्यांकन कर आर्थिक हिस्सेदारी तय नहीं की गई थी। दूसरी तरफ वेणु और सुदर्शन इसे पहले के पारिवारिक समझौतों की ही अगली कड़ी मानते हैं।



अप्रैल 2025: सुदर्शन वेणु का टीवीएस होल्डिंग्स में लाभकारी मालिक के रूप में नाम

अप्रैल 2025 में टीवीएस होल्डिंग्स के संबंध में शेयर बाजार को जानकारी दी गई कि सुदर्शन वेणु को लाभकारी मालिक (SBO) के रूप में दर्ज किया गया है। टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कंपनी है। लक्ष्मी के पक्ष ने इस घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस तरह के मालिकाना बदलाव का आधार क्या है और परिवार की संपत्ति में उनकी आर्थिक हिस्सेदारी कैसे तय की गई। दूसरी तरफ वेणु के पक्ष का तर्क है कि यह पहले से तय पारिवारिक व्यवस्था और उत्तराधिकार की प्रक्रिया का हिस्सा था। इस घटना के बाद परिवार के भीतर असहमति और बढ़ने की बात सामने आई।

दोनों पक्षों के मुख्य तर्क क्या हैं?

लक्ष्मी वेणु और मल्लिका श्रीनिवासन का पक्ष- बेटी को भी बराबर अधिकार: उनका कहना है कि परिवार की संयुक्त संपत्ति में बेटी और बेटे के अधिकारों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी का दावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों पर आधारित है।

उनका कहना है कि परिवार की संयुक्त संपत्ति में बेटी और बेटे के अधिकारों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी का दावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने अधिकारों पर आधारित है। संपत्ति का पूरा बंटवारा नहीं हुआ: उनके मुताबिक 2020 का समझौता टीवीएस परिवार की अलग-अलग शाखाओं के बीच था, न कि वेणु श्रीनिवासन के परिवार के भीतर बेटे और बेटी के बीच संपत्ति के अंतिम बंटवारे का दस्तावेज।

उनके मुताबिक 2020 का समझौता टीवीएस परिवार की अलग-अलग शाखाओं के बीच था, न कि वेणु श्रीनिवासन के परिवार के भीतर बेटे और बेटी के बीच संपत्ति के अंतिम बंटवारे का दस्तावेज। 2024 का एमओयू पर्याप्त नहीं: उनका कहना है कि इस समझौते में ब्रांड और कारोबार से जुड़ी व्यवस्थाएं तो थीं, लेकिन सभी संयुक्त संपत्तियों का पारदर्शी मूल्यांकन और आर्थिक बंटवारा नहीं किया गया।

उनका कहना है कि इस समझौते में ब्रांड और कारोबार से जुड़ी व्यवस्थाएं तो थीं, लेकिन सभी संयुक्त संपत्तियों का पारदर्शी मूल्यांकन और आर्थिक बंटवारा नहीं किया गया। जानकारी और दस्तावेज नहीं मिले: लक्ष्मी का आरोप है कि परिवार की संपत्तियों और उनसे जुड़े वित्तीय दस्तावेजों की जानकारी मांगने के बावजूद उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई।

लक्ष्मी का आरोप है कि परिवार की संपत्तियों और उनसे जुड़े वित्तीय दस्तावेजों की जानकारी मांगने के बावजूद उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। 95:5 का अनुपात स्वीकार्य नहीं: उनके पक्ष का कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था में बेटे को लगभग 95 प्रतिशत और बेटी को 5 प्रतिशत हिस्सा मिलने की स्थिति बन रही थी। इसे लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। मल्लिका श्रीनिवासन ने सार्वजनिक रूप से बेटी का समर्थन किया है। उनका कहना है कि बेटे और बेटी दोनों बराबर हैं और लक्ष्मी का परिवार की संपत्ति में वैध हिस्सा है, जो सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। मल्लिका श्रीनिवासन ने सार्वजनिक रूप से बेटी का समर्थन किया है। उनका कहना है कि बेटे और बेटी दोनों बराबर हैं और लक्ष्मी का परिवार की संपत्ति में वैध हिस्सा है, जो सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं होना चाहिए।

वेणु श्रीनिवासन और सुदर्शन वेणु का पक्ष- पहले ही हो चुका है समझौता: वेणु की ओर से कहा गया है कि 2017 में लिखित पारिवारिक समझौते के जरिए पुश्तैनी संपत्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार से संबंधित मामलों का निपटारा कर दिया गया था।

वेणु की ओर से कहा गया है कि 2017 में लिखित पारिवारिक समझौते के जरिए पुश्तैनी संपत्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार से संबंधित मामलों का निपटारा कर दिया गया था। 2020 और 2024 के समझौते भी मौजूद: उनका कहना है कि परिवार के सदस्यों ने बाद में भी कारोबारी और संपत्ति संबंधी व्यवस्थाओं पर सहमति जताई थी। इसलिए अब उन समझौतों को दोबारा खोलना उचित नहीं है।

उनका कहना है कि परिवार के सदस्यों ने बाद में भी कारोबारी और संपत्ति संबंधी व्यवस्थाओं पर सहमति जताई थी। इसलिए अब उन समझौतों को दोबारा खोलना उचित नहीं है। संपत्तियां व्यक्तिगत हैं: वेणु के पक्ष की एक अहम दलील यह है कि संबंधित संपत्तियों को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों के बीच कारोबार और संपत्ति की जिम्मेदारियां पहले से तय व्यवस्था के तहत बांटी गई थीं।

वेणु के पक्ष की एक अहम दलील यह है कि संबंधित संपत्तियों को उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों के बीच कारोबार और संपत्ति की जिम्मेदारियां पहले से तय व्यवस्था के तहत बांटी गई थीं। हिंदू अविभाजित परिवार का अस्तित्व समाप्त: वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया है कि जब 2017 में हिंदू अविभाजित परिवार समाप्त कर दिया गया और संपत्तियों का बंटवारा हो गया, तो अब दोबारा संयुक्त परिवार की संपत्ति का बंटवारा मांगने का आधार नहीं बनता। हिंदू उत्तराधिकार कानून क्या कहता है?

इस मामले का सबसे अहम कानूनी पहलू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 है। वर्ष 2005 के संशोधन के बाद संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों को जन्म से ही बेटों के बराबर सहदायिक अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि, अदालत इस बात की जांच करेगी कि विवादित संपत्तियां पैतृक/हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) श्रेणी में आती हैं या वेणु श्रीनिवासन की स्व-अर्जित/व्यक्तिगत संपत्ति हैं, और 2017 व 2024 के समझौतों की कानूनी वैधता क्या है। इस मामले का सबसे अहम कानूनी पहलू हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 है। वर्ष 2005 के संशोधन के बाद संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटियों को जन्म से ही बेटों के बराबर सहदायिक अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि, अदालत इस बात की जांच करेगी कि विवादित संपत्तियां पैतृक/हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) श्रेणी में आती हैं या वेणु श्रीनिवासन की स्व-अर्जित/व्यक्तिगत संपत्ति हैं, और 2017 व 2024 के समझौतों की कानूनी वैधता क्या है।