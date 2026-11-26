20 साल पुराने सिस्टम और मॉडल अपग्रेड पर विशेषज्ञों की क्या राय?

नैस्कॉम एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रमुख एवं निदेशक सुधांशु मित्तल ने इस विसंगति को रेखांकित करते हुए कहा:

"सम्मेलन में उठाया गया कोई भी मुद्दा इस बारे में नहीं है कि कोई मॉडल कार्य कर सकता है या नहीं। किसी एक मॉडल संस्करण पर मान्य किया गया समाधान मॉडल बदलने पर दोबारा मान्य करना पड़ता है, और बीस साल पुराना प्लांट या अस्पताल सिस्टम कभी भी एआई आउटपुट को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। ये विशुद्ध रूप से इंजीनियरिंग और गवर्नेंस की समस्याएं हैं, और ये तभी हल होती हैं जब समाधान अपनाने वाले (Adopters) और समाधान निर्माता (Developers) मिलकर काम करें। इनोस्केल आज के इनपुट को सीओई की चुनौतियों, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों में आगे ले जाएगा।"

मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और लॉजिस्टिक्स पर इसका क्या असर?

सम्मेलन में जिंदल स्टील, पेप्सिको, हिताची डिजिटल, सीमेंस हेल्थकेयर्स, मैक्स हेल्थकेयर, डॉ. लाल पैथलैब्स, लीबास, ऑलकार्गो टर्मिनल्स और तोशिबा सॉफ्टवेयर जैसी प्रमुख कंपनियों के तकनीकी प्रमुख शामिल हुए। क्षेत्रीय सत्रों में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे एआई वास्तविक कारोबारी प्रभाव पैदा कर सकता है:

रिटेल और लॉजिस्टिक्स: मांग का सटीक पूर्वानुमान (Demand Forecasting), रूट ऑप्टिमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन जैसे क्षेत्रों में समाधानों पर चर्चा हुई।

मांग का सटीक पूर्वानुमान (Demand Forecasting), रूट ऑप्टिमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन जैसे क्षेत्रों में समाधानों पर चर्चा हुई। मैन्युफैक्चरिंग: डिजिटल ट्विन्स, स्वचालित गुणवत्ता निरीक्षण (Quality Inspection) और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के जरिए संयंत्रों की दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

सरकारी कामकाज और हेल्थकेयर के लिए क्या नए कदम?

सार्वजनिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई को व्यावहारिक रूप देने के लिए दो अहम पहलों की जानकारी साझा की गई:

हरियाणा एआई सैंडबॉक्स: सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया कि कैसे हरियाणा राज्य अपनी जरूरतों के अनुसार समाधान विकसित करने के लिए एआई सैंडबॉक्स का उपयोग कर रहा है, जिससे डेवलपर्स को वास्तविक सरकारी उपयोग मामलों के विरुद्ध समाधान बनाने और उनका परीक्षण करने का एक संरचित मंच मिल रहा है।

सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया कि कैसे हरियाणा राज्य अपनी जरूरतों के अनुसार समाधान विकसित करने के लिए एआई सैंडबॉक्स का उपयोग कर रहा है, जिससे डेवलपर्स को वास्तविक सरकारी उपयोग मामलों के विरुद्ध समाधान बनाने और उनका परीक्षण करने का एक संरचित मंच मिल रहा है। हेल्थकेयर एआई इनोवेशन चैलेंज: नैस्कॉम एआई सीओई ने हेल्थकेयर सेक्टर के लिए एक एआई इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया, जिसमें स्टार्टअप्स को परिभाषित एंटरप्राइज आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान पेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके शोकेस में अमाडिस (Amadis), वणिक एज (Vanik Edge), सरल्य (Saralya), न्यूट्रलमॉडल (Neutralmodel) और सिओटा (Siota) जैसे स्टार्टअप्स ने अपने समाधान प्रस्तुत किए।

गुरुग्राम में आयोजित इनोस्केल सम्मेलन ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय उद्योगों के लिए एआई का अगला चरण एल्गोरिदम विकसित करने से हटकर संस्थागत इंजीनियरिंग, डेटा सुरक्षा और पारंपरिक बुनियादी ढांचे के साथ सहज समन्वय का है। जब तक एंटरप्राइज और डेवलपर्स मिलकर लेगेसी सिस्टम्स और डीपीडीपी अनुपालन की खाई को नहीं पाटते, तब तक एआई निवेशों का पूर्ण आर्थिक लाभ मिलना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।