एनवीडिया के सह-संस्थापक जेनसन हुआंग को 11 दिन बाद फिर से कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके अचानक इस्तीफे के बाद यह नाटकीय नेतृत्व परिवर्तन हुआ था। इस वापसी से एआई चिप निर्माता कंपनी के शेयरों में लगभग 30 फीसदी की भारी उछाल आई है। निवेशकों का भरोसा बहाल करने में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोमवार को अमेरिकी बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान एनवीडिया के शेयर 28.98% यानी करीब 36.38 डॉलर की बढ़त के साथ 161.90 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।

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हुआंग के इस्तीफे और विवाद की जड़ क्या थी?

निदेशक मंडल ने हुआंग की वापसी को तत्काल प्रभाव से सर्वसम्मति से मंजूरी दी। यह निर्णय अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद लिया गया। बोर्ड ने हुआंग की स्पष्टवादिता और नेतृत्व क्षमता पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है।बोर्ड के अध्यक्ष हार्वी सी जोन्स ने कहा कि हुआंग का नेतृत्व शेयरधारकों, कर्मचारियों और ग्राहकों के हित में है। मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस, जो अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थीं, अब अपने पद पर लौटेंगी। हुआंग ने वापसी पर खुशी जताई और इसे एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में नेतृत्व का सम्मान बताया। उन्होंने विनम्रता और नई प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारी स्वीकार करने की बात कही।

12 नवंबर को हुआंग के इस्तीफे के बाद एलिस हुआंग से उनके संबंध की खबरें सामने आईं। ए एक व्यवसायी महिला और सिंगापुर की मेगास्पीड की पूर्व प्रबंध निदेशक हैं। मेगास्पीड पर एनवीडियास के प्रतिबंधित एआई चिप्स को चीन भेजने के आरोपों की जांच चल रही है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने इस संबंध से जुड़े जासूसी-विरोधी जोखिमों पर चिंता जताई थी। हुआंग के एनवीडिया के कम से कम दो कर्मचारियों के साथ भी संबंध होने की रिपोर्टें थीं। इन रिपोर्टों ने निगमित आचरण पर सवाल उठाए और बोर्ड ने उन्हें हटाने का फैसला किया था।

वापसी के पीछे किसका समर्थन था?

हुआंग के जाने से एनवीडिया के शेयरों में 30 फीसदी से अधिक की भारी गिरावट आई थी। उन्होंने 17 नवंबर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और वापसी की इच्छा जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने हुआंग की वापसी का समर्थन किया। ट्रंप ने एनवीडिया के निदेशक मंडल से उन्हें वापस लाने का बार-बार आग्रह किया था। ट्रंप ने हुआंग को महान देशभक्त और राष्ट्रीय धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

एनवीडिया के लिए आगे क्या चुनौतियां हैं?

हुआंग की वापसी के बावजूद, एनवीडिया को सांसदों और नियामकों की निरंतर जांच का सामना करना होगा। एक स्वतंत्र विशेष समिति हुआंग के विदेशी खुफिया अभियान का निशाना बनने की रिपोर्टों की जांच जारी रखेगी। एनवीडिया एक राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण समिति भी स्थापित कर रही है। यह समिति व्यापार अनुपालन की निगरानी करेगी और स्वतंत्र निदेशकों से बनी होगी। कंपनी एक नए मुख्य अनुपालन अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर रही है। एसईसी की प्रारंभिक जांच, शेयरधारकों का मुकदमा और 1 दिसंबर को निर्धारित संसदीय सुनवाई अभी भी जारी रहेंगी।