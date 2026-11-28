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यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैकेटबंद जंक फूड पर अनिवार्य 'लाल चेतावनी लेबल' लगाने और इसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर भी स्पष्ट दिखाने के निर्देश के ठीक एक दिन बाद आई है। 25 नवंबर तक की प्रोडक्ट लिस्टिंग के आधार पर किए गए शोध में सामने आया कि बि्लंकिट (58%), जियो मार्ट (55%) और जेप्टो (54%) पर आधे से ज्यादा पैकेटबंद उत्पाद अनहेल्दी श्रेणी में आते हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद जंक फूड (चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स आदि) पर एचएफएसएस के लिए अलग से लाल रंग के षट्कोण और चित्र लगाने का आदेश दिया है।रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, 2009 से 2023 के बीच यानी 14 वर्षों में भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की बिक्री में 150 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आसान उपलब्धता और तुरंत डिलीवरी के कारण खासकर युवा और बच्चे इसके आदी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर लगाम नहीं लगी, तो देश में मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या 2020 के 3.3 करोड़ से दोगुनी से अधिक बढ़कर 2035 तक 8.3 करोड़ तक पहुंच सकती है।

प्लेटफॉर्म के अनुसार एचएफएसएस