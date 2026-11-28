रिपोर्ट: क्विक कॉमर्स ऐप पर जंक फूड की भरमार; आधे से ज्यादा पैकेटबंद खाद्य पदार्थ में फैट, चीनी, नमक अधिक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Sat, 28 Nov 2026 05:28 AM IST
सार
लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सात प्रमुख क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों का बड़ा हिस्सा जंक फूड या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड श्रेणी में है। ब्लिंकिट पर ऐसे उत्पादों की हिस्सेदारी 58 फीसदी, जियो मार्ट पर 55 फीसदी और जेप्टो पर 54 फीसदी बताई गई है।
विज्ञापन
विस्तार
देश में 10 मिनट में राशन और सामान घर पहुंचाने वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अब सेहत के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश के सात प्रमुख क्विक कॉमर्स ऐप में से पांच पर बिकने वाले आधे से अधिक पैकेटबंद खाद्य पदार्थ जंक फूड या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड (एचएफएसएस) श्रेणी के हैं, जिनमें फैट, शुगर और नमक की मात्रा बेहद अधिक है।
यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैकेटबंद जंक फूड पर अनिवार्य 'लाल चेतावनी लेबल' लगाने और इसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर भी स्पष्ट दिखाने के निर्देश के ठीक एक दिन बाद आई है। 25 नवंबर तक की प्रोडक्ट लिस्टिंग के आधार पर किए गए शोध में सामने आया कि बि्लंकिट (58%), जियो मार्ट (55%) और जेप्टो (54%) पर आधे से ज्यादा पैकेटबंद उत्पाद अनहेल्दी श्रेणी में आते हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद जंक फूड (चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स आदि) पर एचएफएसएस के लिए अलग से लाल रंग के षट्कोण और चित्र लगाने का आदेश दिया है।
2035 तक 8.3 करोड़ बच्चे होंगे मोटापे के शिकार
रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, 2009 से 2023 के बीच यानी 14 वर्षों में भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की बिक्री में 150 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आसान उपलब्धता और तुरंत डिलीवरी के कारण खासकर युवा और बच्चे इसके आदी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर लगाम नहीं लगी, तो देश में मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या 2020 के 3.3 करोड़ से दोगुनी से अधिक बढ़कर 2035 तक 8.3 करोड़ तक पहुंच सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पैकेटबंद जंक फूड पर अनिवार्य 'लाल चेतावनी लेबल' लगाने और इसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर भी स्पष्ट दिखाने के निर्देश के ठीक एक दिन बाद आई है। 25 नवंबर तक की प्रोडक्ट लिस्टिंग के आधार पर किए गए शोध में सामने आया कि बि्लंकिट (58%), जियो मार्ट (55%) और जेप्टो (54%) पर आधे से ज्यादा पैकेटबंद उत्पाद अनहेल्दी श्रेणी में आते हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद जंक फूड (चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स आदि) पर एचएफएसएस के लिए अलग से लाल रंग के षट्कोण और चित्र लगाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
2035 तक 8.3 करोड़ बच्चे होंगे मोटापे के शिकार
रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, 2009 से 2023 के बीच यानी 14 वर्षों में भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की बिक्री में 150 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आसान उपलब्धता और तुरंत डिलीवरी के कारण खासकर युवा और बच्चे इसके आदी हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर लगाम नहीं लगी, तो देश में मोटापे से ग्रस्त बच्चों की संख्या 2020 के 3.3 करोड़ से दोगुनी से अधिक बढ़कर 2035 तक 8.3 करोड़ तक पहुंच सकती है।
विज्ञापन
प्लेटफॉर्म के अनुसार एचएफएसएस
|
प्लेटफॉर्म
|
एचएफएसएस
|
ब्लिंकिट
|
58%
|
जियो मार्ट
|
55%
|
जेप्टो
|
54%
|
स्विगी इंस्टामार्ट
|
52%
|
बिग बास्केट
|
52%
|
फ्लिपकार्ट मिनट्स
|
48%
|
अमेजन नाऊ
|
47%